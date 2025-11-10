Τίποτα δεν επιτρέπει, με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα, τον συσχετισμό μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της εμφάνισης διαταραχών αυτιστικού φάσματος στα παιδιά, σύμφωνα με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μεγάλη έρευνα στη βρετανική επιστημονική επιθεώρηση BMJ.

«Τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαληθεύουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκθεσης των εμβρύων στην παρακεταμόλη και εμφάνισης αυτισμού ή διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στην παιδική ηλικία», κατέληξε η έρευνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της παρακεταμόλης και του αυτισμού. Τον Σεπτέμβριο μάλιστα ζήτησε από τις έγκυες να μην κάνουν χρήση παρακεταμόλης.

Η επιστημονική κοινότητα απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς, υπενθυμίζοντας ότι η ιατρική συναίνεση δεν υποστηρίζει αυτή τη σύνδεση και τονίζοντας ότι η παρακεταμόλη είναι αντιθέτως το παυσίπονο που θα πρέπει να προτιμούν οι έγκυες αντί για την ασπιρίνη ή την ιβουπροφαίνη, καθώς αυτές έχει αποδειχθεί ότι ενέχουν κινδύνους για το έμβρυο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επέμεινε, αμέσως μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η χρήση παρακεταμόλης συνδέεται με τον αυτισμό.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στη βρετανική ιατρική επιθεώρηση BMJ ενισχύει αυτή τη συναίνεση. Αν και δεν βασίζεται σε νέα έρευνα, παρέχει την πιο ολοκληρωμένη και ακριβή επισκόπηση μέχρι σήμερα της τρέχουσας κατάστασης των επιστημονικών δεδομένων. Πρόκειται για μια «ανασκόπηση τύπου ομπρέλα», που συγκεντρώνει και συνθέτει τα αποτελέσματα άλλων μελετών.

Κάποιες μελέτες έχουν υποδείξει ότι ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση μεταξύ παρακεταμόλης και αυτισμού ή ΔΕΠΥ. Ωστόσο η ποιότητά τους είναι «χαμηλή» ή «εξαιρετικά χαμηλή», σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης της BMJ, και τις περισσότερες φορές δεν έλαβαν αρκετές προφυλάξεις για να αποκλείσουν τον ρόλο άλλων παραγόντων, όπως γενετική προδιάθεση ή προβλήματα υγείας της μητέρας.

Αυτές οι επικρίσεις επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε μια μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2025 στο περιοδικό Environmental Health και την οποία επικαλείται τακτικά η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτή υποστήριξε ότι η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη ενδέχεται να συνδέεται με την εμφάνιση αυτισμού, χωρίς ωστόσο να αποδείξει τον συσχετισμό αυτό.

Πολλοί ειδικοί επαίνεσαν τη μελέτη της BMJ.

«(Βασίζεται) σε μεθοδολογία υψηλής ποιότητας που επιβεβαιώνει αυτά που λένε οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο», σχολίασε ο Δημήτριος Σασιάκος, καθηγητής μαιευτικής στο University College London στο British Science Media Centre.

Πέρα από την παρακεταμόλη, ο Τραμπ και ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ διατυπώνουν τακτικά και άλλους αβάσιμους ισχυρισμούς για τον αυτισμό, είτε λέγοντας ότι υπάρχει «επιδημία» στις ΗΠΑ είτε επισημαίνοντας ότι συνδέεται με κάποια παιδικά εμβόλια.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ