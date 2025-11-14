«Με λένε Άρια» είναι ο τίτλος του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε και αφορά τον αυτισμό. Εκείνη και ο πατέρας της μίλησαν στο MEGA και την εκπομπή Buongiorno.

«Θέλω με το βιβλίο μου να μάθουν οι γονείς πως να μεγαλώσουν τα διαφορετικά παιδιά. Δεν θέλω να περάσω τον πόνο που πέρασα εγώ. Πέρασα γιγάντιο πόνο, κανένας δεν με ήθελε, με πρόδωσαν όλοι. Πρέπει να σκληρύνεις, δεν ξέρεις ποιος θα σε πληγώσει. Είμαι πολύ σκληρή γυναίκα», τόνισε η Άρια Παπανικολάου.

Όπως αποκάλυψε, έμαθε ότι είχε αυτισμό στα 14 της χρόνια. Στην αρχή ένιωσε ότι ήταν σε ένα κλουβί και μετά ελευθερώθηκε.

«Στην καραντίνα επειδή ήμασταν μέσα στο σπίτι, η Άρια δεν έπεφτε θύμα bullying. Σαν μαμά η γυναίκα μου δεν ήθελε να το πούμε δημόσια ότι ήταν στο φάσμα του αυτισμού, ήθελε να την προστατέψει. Βγήκα και είπα ότι είμαι εγώ στο φάσμα του αυτισμού, κάτι που ισχύει», είπε ο πατέρας της Δημήτρης Παπανικολάου.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, επί 10 χρόνια δεν καλούσαν την κόρη του στα πάρτι. «Μην ανησυχείς αν δεν σε καλούν σε πάρτι. Θα βρεις άλλους φίλους καινούργιους που θα σε καλούν και θα σε αγαπάνε», ήταν η συμβουλή του στην Άρια Παπανικολάου.

«Στην αρχή μας είπαν ότι η Άρια δεν θα μπορούσε να μιλήσει κανονικά, ούτε να δέσει τα κορδόνια της. Σήμερα είναι με δεμένα τα κορδόνια και μιλάει πολλές γλώσσες. Το φάρμακο στο θέμα του αυτισμού είναι η κοινωνία, δεν είναι ασθένεια ο αυτισμός. Η ασθένεια είναι το bullying», είπε ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Μιλώντας για τα όνειρά της η Άρια Παπανικολάου τόνισε «Τα όνειρά μου είναι να κάνω τον κόσμο καλύτερα. Θέλω να κάνω οικογένεια και να παντρευτώ με τον άντρα που αγαπώ. Πιο πολύ με καταλαβαίνουν άτομα που είναι στον αυτισμό».