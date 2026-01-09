Ο Ζακ Μορέτι, συνιδιοκτήτης του κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 40 νεκρούς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς συνελήφθη λόγω πιθανού κινδύνου φυγής, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας 24 Heures. Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, της Ελβετίας, απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, παραπέμποντας στην εισαγγελία, η οποία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για δήλωση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, τέθηκε σε κράτηση στη Σιόν, μετά το πέρας κατάθεσης του ενώπιον του Εισαγγελικού Γραφείου του καντονιού Βαλέ. Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί εντός 48 ωρών από το Δικαστήριο Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης του Βαλέ.

Οι εισαγγελικές αρχές διεξάγουν έρευνα σε βάρος των Γάλλων ιδιοκτητών του κλαμπ για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παράλληλα, οι οικογένειες των θυμάτων έχουν καταθέσει μηνύσεις αναφορικά με την πυρκαγιά που σημειώθηκε στο μπαρ Le Constellation στο Κρανς-Μοντάνα, στο καντόνι Βαλέ.

Η κράτηση του αποτελεί σημαντική ανατροπή στην υπόθεση, αφού μέχρι πριν από μερικές μέρες οι εισαγγελείς του Βαλέ αρνούνταν να διατάξουν την σύλληψη του 49χρονου Κορσικανού. Ωστόσο, η εισαγγελέας Κατρίν Σεπέ εκτίμησε ότι η υπηκοότητα του Ζακ Μορέτι καθώς και το γεγονός ότι κάνει συχνά ταξίδια επί πολλά χρόνια δικαιολογούν την κράτησή του.