Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα στο πέρασμα του σπάνιου και σφοδρού καιρικού φαινομένου από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, αργά το απόγευμα του Σαββάτου. Ωστόσο, οι καταστροφές σε υποδομές, επιχειρήσεις και κατοικίες είναι εκτεταμένες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή, με τις ριπές ανέμου να φτάνουν έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Λέκκας: Οι ανεμοστρόβιλοι ενισχύθηκαν από το θαλάσσιο περιβάλλον

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε ότι τα ακραία φαινόμενα στην περιοχή του Έβρου δεν ήταν τυχαία: «Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας. Στην περιοχή του Έβρου εντάθηκαν, λόγω της σύγκλισης διαφορετικών αέριων μαζών και της μεγάλης ατμοσφαιρικής αστάθειας».

Όπως σημείωσε, οι άνεμοι εμπλουτίστηκαν από το θαλάσσιο περιβάλλον του Βόρειου Αιγαίου: «Οι άνεμοι προήλθαν από το κεντρικό Αιγαίο και ενισχύθηκαν από το θαλάσσιο στοιχείο σε περιοχές όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, γεγονός που δημιούργησε ισχυρούς στροβίλους μέσα στον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης».

Ριπές έως 12 μποφόρ και σοβαροί δευτερογενείς κίνδυνοι

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι οι ριπές ανέμου άγγιξαν επίπεδα 12 μποφόρ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές: «Δεν είναι μόνο η ένταση του ανέμου που προκαλεί καταστροφές, αλλά και οι δευτερογενείς κίνδυνοι, όπως η εκρίζωση δέντρων και η μεταφορά ογκωδών αντικειμένων».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ευαλωτότητα του αστικού περιβάλλοντος: «Σε περιοχές με πυκνό αστικό ιστό, όπως η Αλεξανδρούπολη, υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία, όπως υαλοπίνακες καταστημάτων, στάσεις, πινακίδες και βαριά αντικείμενα, που μετατρέπονται σε επικίνδυνα βλήματα».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι τέτοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, ωστόσο η έντασή τους προκαλεί έντονο προβληματισμό: «Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο για την περιοχή, εμφανίζεται κατά διαστήματα. Όμως, όταν εκδηλώνεται με τέτοια ένταση και μέσα σε αστικό ιστό, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και επικίνδυνες».

Κλιματική κρίση και ανάγκη νέου σχεδιασμού

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι, λόγω της κλιματικής κρίσης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον πιο συχνά, με μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια, καθιστώντας αναγκαίο έναν νέο, εξειδικευμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

«Χρειάζονται ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας για κάθε δήμο, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, όχι μόνο για τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, αλλά και για σεισμούς, κατολισθήσεις και άλλα φυσικά φαινόμενα», τόνισε, αναφερόμενος και στο νέο θεσμικό πλαίσιο που βρίσκεται σε διαβούλευση.

Ζημιές σε αστικό ιστό και αεροδρόμιο

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης, οι άνεμοι ξεπέρασαν κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις, αγγίζοντας ακόμη και τα 12 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν άλση εντός της πόλης και να ξεριζωθεί το 60%–70% των δέντρων, πολλά από τα οποία έπεσαν πάνω σε οχήματα.

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι καταστροφές στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, όπου τέσσερα εκπαιδευτικά αεροσκάφη αναποδογύρισαν πλήρως, οδηγώντας σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολής εκπαίδευσης πιλότων.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 68 αιτήσεις αποζημιώσεων από επιχειρήσεις και 150 που αφορούν ζημιές σε κατοικίες της πόλης.

Ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ λειτουργεί γραφείο στο Δημαρχείο για την άμεση καταγραφή των ζημιών από τους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά στην καταγραφή τους, ο Δήμος συνεχίζει να δέχεται αναφορές από τους δημότες αποκλειστικά για καταστροφές σε οικίες. Στις δηλώσεις που υποβάλλονται καθημερινά στο ισόγειο του Δημαρχείου, από τις 9.00 έως τις 14.00 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimotis@alexpolis.gr, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και το είδος της ζημίας.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποζημιώνεται η επιχείρηση από κάπου αλλού, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40, 1ος όροφος γραφείο 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2551350513.