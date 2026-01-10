Το πρώτο βήμα έγινε με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους να δέχονται τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για έναν διάλογο στο Μέγαρο Μάξιμου γύρω από τα αιτήματά τους. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, τα μπλόκα θα παραμείνουν στους δρόμους μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μάλιστα, η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur, την οποία ψήφισε και η Ελλάδα φέρνει νέους προβληματισμούς.

«Θέλουμε να δείξουν σεβασμό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής έμπρακτα»

«Από τη συνάντηση περιμένουμε να καταλάβουν ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που ώθησαν τόσους χιλιάδες ανθρώπους να βγουν στους δρόμους, αλλά και να δώσουν απαντήσεις στα αιτήματά μας», τονίζει στο «Βήμα», ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων, Κώστας Σέφης.

«Μετά τις δράσεις μας και το 24ωρο μπλακ άουτ στα Τέμπη, το οποίο έληξε νωρίτερα ως δείγμα καλής θελήσεως προς την κυβέρνηση, και την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε στην Αθήνα σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για να θέσουμε τα αιτήματά μας», εκπρόσωπος Τύπου Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Ο ίδιος επισημαίνει ακόμα, ότι «τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους με ανοιχτή τη διέλευση για τα οχήματα, γιατί αν δεν μας καταλάβουν, θα περάσουμε σε κλιμάκωση του αγώνα μας».

Από την πλευρά των κτηνοτρόφων, η Βάσω Φασούλα, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ζητάμε επιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση την ζωονόσου, η οποία, καταλαβαίνετε, ότι είναι ο εμβολιασμός, εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχει εκριζωθεί η νόσος. Δεν είμαστε ασφαλείς. Η Θεσσαλία, μια περιοχή, που πλήττεται τα τελευταία χρόνια από θεομηνίες και ζώονοσους αποδεκατίστηκε κυριολεκτικά με το πέρασμα την ευλογιάς και άφησε στον αέρα όλο τον πρωτογενή τομέα! Είμαστε πολλοί απογοητευμένοι, δεν υπάρχει αγροτική πολιτική και στήριξη. Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν ήταν στάχτη στα μάτια των κτηνοτρόφων. Έπειτα από την υπογραφή κιόλας της συμφωνίας με τη Mercosur, είμαστε πεπεισμένοι, ότι δεν προβλέπεται καμία αρωγή της επιβίωσης μας».

«Πιστεύουμε ότι μπορούν να δώσουν περαιτέρω διορθωτικές κινήσεις στο πετρέλαιο και στο ρεύμα. Θέλουμε τώρα με την ψήφιση της Mercosur να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας για τα προϊόντα μας. Ακόμα, θέλουμε να δείξουν σεβασμό στον πρωτογενή τομέα παραγωγής έμπρακτα. Να μας ακούν, όταν πρόκειται να πάρουν αποφάσεις που μας αφορούν», συμπληρώνει η Λίλιαν Νιάκα, αγρότισσα και δενδροκαλλιεργητής από το Τύρναβο.

Κρίσιμη η σημερινή Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

Για ακόμη μία φορά, η Νίκαια της Λάρισας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα μπλόκα και το αγροτικό κίνημα, αφού εκεί, σήμερα, θα παρθούν σημαντικές αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις τους, ενόψει της συνάντησης με την κυβέρνηση. Η τάση των εκπροσώπων των μπλόκων είναι να περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου με ένα κοινό και συντονισμένο μέτωπο.

Οι εξελίξεις γύρω από τις διαμαρτυρίες είναι πολλές, συνεχείς και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα δούμε το προσεχές διάστημα. Μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, οι προτάσεις που τέθηκαν επί τάπητος ήταν αρκετές. Από τη μία πλευρά, υπήρχαν φωνές που εναντιώνονταν στο διάλογο μετά την θετική ψήφο της Ελλάδας στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν φωνές που ζητούσαν ταυτόχρονα με τον διάλογο στο Μαξίμου να πραγματοποιείται συλλαλητήριο στο Σύνταγμα από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι θα γίνει τόσο την Τρίτη, όσο και τις επόμενες μέρες. Οι αποφάσεις θα παρθούν σε μερικές ώρες και θα καθορίσουν τη συνέχεια για τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις.

Ποιοι θα είναι στο ραντεβού;

Από την πλευρά του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, όπως διευκρινίζει ο Λεωνίδας Βασιλείου θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, «εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα, αλλά και από τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους θα βρεθούν εκεί, ώστε να συζητήσουμε μαζί τους και να βρούμε λύσεις για τη συνέχεια του επαγγέλματος. Πιστεύουμε ότι μετά από 40 – 45 μέρες στους δρόμους ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μας ακούσει και θα μας δώσει αυτά που δικαιούμαστε».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρουν στο «Βήμα» ότι στη συνάντηση εκτός απροόπτου αναμένεται πέρα από τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα και τον Πρωθυπουργό αναμένεται να είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Ενδέχεται να παραστεί επίσης και ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.