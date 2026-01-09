Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται τα μπλόκα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, ενώ άλλα παραμένουν σε ισχύ, με φόντο την επικείμενη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1 και τη νέα σύσκεψη το Σάββατο στη Νίκαια. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, θέτει ως προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι και η εκπροσώπηση των μπλόκων να είναι καθολική.

Οι Θεσσαλοί αγρότες παραμένουν στις σήραγγες των Τεμπών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα στο σημείο. Παράλληλα προς αποκλιμάκωση φαίνεται να κινούνται τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, ενώ σήμερα αναμένεται η τελική απόφαση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στον κόμβο της Νίκαιας, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το αγροτικό μπλόκο παραμένει σε ισχύ, με τους αγρότες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Αποκλιμάκωση στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας

Στη Στερεά Ελλάδα, ωστόσο, οι αγρότες φαίνεται να κινούνται πλέον σε τροχιά αποκλιμάκωσης των αποκλεισμών, κατόπιν αποφάσεων που ελήφθησαν στις γενικές τους συνελεύσεις.

Ωστόσο, όπως τονίζουν με έμφαση οι εκπρόσωποι των αγροτών, «δεν τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων». Αντίθετα, σημειώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τους αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Στον κόμβο του Μπράλου της Λαμίας, όπου το μπλόκο ενισχύθηκε με αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και με τρακτέρ που μετακινήθηκαν από το μπλόκο της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65, οι αγρότες αποφάσισαν αργά χθες το βράδυ, στη γενική τους συνέλευση, να αποσύρουν τα τρακτέρ 24 ώρες νωρίτερα από ό,τι είχαν αρχικά ανακοινώσει.

Ετσι, σήμερα μετά το μεσημέρι αναμένεται να απελευθερωθούν οι παράδρομοι και οι προσβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις θέσεις που βρίσκονταν πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης» μετά την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στην Εύβοια άνοιξε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχε αποκλειστεί, 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Σήμερα η τελική απόφαση στο Κάστρο Βοιωτίας

Σήμερα αναμένεται και η τελική απόφαση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου μέχρι αργά χθες το βράδυ βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ και επιστροφής τους στις αρχικές θέσεις πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση κάτι που δεν αναμένεται πριν από το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι στο Κάστρο είχαν αποφασίσει αποκλεισμό του δρόμου και των παραδρόμων για 96 ώρες, με καθημερινή επανεκτίμηση της κατάστασης, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο μπλόκο.

Τέλος, στη Θήβα, όπου χθες σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, αναμένεται σήμερα να ανακοινωθούν οι προθέσεις των αγροτών. Χθες το βράδυ, πέραν του αποκλεισμού της εθνικής οδού στον κόμβο της Θήβας, προχωρούσαν κατά διαστήματα και σε κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Καναβαρίου Θηβών.

Τι γίνεται στην Ήπειρο

Στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κακκαβιάς που έκλεισαν χθες το μεσημέρι, με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μπάλες άχυρου, προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Γιάννενα.

Τα τρακτέρ από το μπλόκο Καλπακίου μετακινήθηκαν χθες προς το Τελωνείο Κακαβιάς και έκλεισαν τον δρόμο στη θέση Παρακάλαμος. Το μεσημέρι αναμένεται να επιστρέψουν στο Καλπάκι και να ανοίξουν την εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Ωστόσο, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο Καλπάκι.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός βαρέων οχημάτων στο Μουργκάνι

Στο μεταξύ, στο μπλόκο που έχουν στήσει στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων, οι οποίοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον κόμβο πριν από τη γέφυρα Μουργκανίου, που συνδέει τα Τρίκαλα με την Ηπειρο και τα Γρεβενά έπειτα από σχετική απόφαση της συνέλευσής τους.

Οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα ανοικτούς τους δρόμους για ΙΧ και λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στις άκρες των δρόμων, διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.