Για ακόμη μία φορά, η Νίκαια της Λάρισας θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα μπλόκα και το αγροτικό κίνημα, αφού εκεί, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου θα παρθούν σημαντικές αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις τους, ενόψει της συνάντησης με την κυβέρνηση. Η επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων των μπλόκων είναι συνεχής, ώστε να περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου με ένα κοινό και συντονισμένο μέτωπο.

Οι εξελίξεις γύρω από τις διαμαρτυρίες είναι αδιάλειπτες και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα δούμε το προσεχές διάστημα.

Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, «τώρα, μετά από 40 μέρες στους δρόμους, η κυβέρνηση φαίνεται να είναι έτοιμη να μας ακούσει». Το νέο κάλεσμα προς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μόλις ένα εικοσιτετράωρο από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και λίγο αφότου οι άνθρωποι της υπαίθρου είχαν ξεκινήσει το γενικό «μπλάκ άουτ» της χώρας.

Υπενθυμίζεται, ότι τρακτέρ από την Καρδίτσα και την Αταλάντη έφτασαν στον Μπράλο, ενώ τα τρακτέρ της Λάρισας πήγαν στη σήραγγα των Τεμπών, την οποία έκλεισαν και ανέκοψαν την κυκλοφορία από και προς Αθήνα. Παρόμοια ήταν εικόνα από τα Μάλγαρα, την Κορινθία, την Εγνατία Οδό, αλλά και σε πολλούς άλλους κεντρικούς άξονες.

Οι ημερομηνίες – κλειδιά και ποιοι θα είναι στη συνάντηση

Δύο είναι οι σημαντικές ημερομηνίες που θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Η πρώτη είναι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, όποτε θα αποφασιστούν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δεύτερη είναι η ίδια η μέρα της συνάντησης, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου θα φανεί αν τα μπλόκα θα παραμείνουν στους δρόμους, ή θα σταματήσουν.

Από την πλευρά των αγροτών, είναι πολύ νωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος τελικά θα τους εκπροσωπήσει. Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρουν στο «Βήμα» ότι στη συνάντηση εκτός απροόπτου αναμένεται πέρα από τον Κώστα Τσιάρα και τον Πρωθυπουργό αναμένεται να είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Ενδέχεται να παραστεί επίσης και ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Το μεγάλο «αγκάθι» για τα μπλόκα

Μία ξεχωριστή μνεία όμως, θα πρέπει να γίνει και στη σημερινή ημέρα, καθώς σε μερικές ώρες θα τεθεί σε ψηφοφορία η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur.

Η Mercosur είναι η Κοινή Αγορά του Νότου, ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991. Μέλη της είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη, η Ουρουγουάη και η Βολιβία. Από κοινού, οι χώρες της Mercosur αποτελούν την 6η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με συνολικό πληθυσμό 270 εκατομμύρια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τέσσερις βασικές χώρες της Mercosur με σκοπό την υπογραφή μίας σημαντικής εμπορικής συμφωνίας, η οποία πιθανόν να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Η συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur σκοπό έχει: α) να αρθούν οι εμπορικοί φραγμοί και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις της ΕΕ να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες στη Mercosur, καθώς και οι επενδύσεις, β) να συμβάλει στη διασφάλιση βιώσιμης πρόσβασης σε πρώτες ύλες, ενισχύοντας την οικονομική μας ασφάλεια και στηρίζοντας τη διττή μετάβαση, γ) να βοηθήσει την ΕΕ και τη Mercosur να διαμορφώσουν παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δ) να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο υπέρ του εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες, απορρίπτοντας τον προστατευτισμό, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Οι Έλληνες και Ευρωπαίοι παραγωγοί όμως, αντιδρούν στην ψήφιση της συμφωνίας, καθώς θεωρούν ότι τα δικά τους προϊόντα «θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα». Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν στο «Βήμα» καλλιεργητές, «αν η ελληνική κυβέρνηση ψηφίσουν θετικά τη συμφωνία, είναι σαν να βάζουν “ταφόπλακα” στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας μας».

Εκφράζουν το φόβο τους, πως τα αγαθά από τις χώρες του Νότου θα έχουν πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές, λόγω των πιο οικονομικών λιπασμάτων και πόρων που χρησιμοποιούν, τα οποία φέρεται να είναι εκτός των ευρωπαϊκών προτύπων. «Θα είναι προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας», επισημαίνουν.

Η θέση της Ελλάδας στη σημερινή ψηφοφορία ενδέχεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και καθοριστικές εξελίξεις για τα μπλόκα και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.