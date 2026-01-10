Σε εξέλιξη βρίσκεται η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που βρίσκονται στα μπλόκα.

Σήμερα στη Νίκαια της Λάρισας αναμένεται αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι να αποφασίσουν ποιοι θα είναι αυτοί που θα περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου, προκειμένου να μιλήσουν με τον πρωθυπουργό, για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η ατζέντα των θεμάτων που θα τεθούν επί τάπητος στο διάλογο με την κυβέρνηση είναι γνωστή: καλύτερες τιμές στο ρεύμα και στο πετρέλαιο, διαφάνεια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραγραφή των αγροτοδικίων, και άλλα.

Τι θα αποφασίσουν σήμερα τα μπλόκα;

Πέρα από τους εκπροσώπους τους που θα βρεθούν στην επικείμενη συνάντηση, σήμερα αναμένεται να καθοριστεί και το σχέδιο, με το οποίο θα φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από τη μία πλευρά, υπάρχουν φωνές που εναντιώνονταν στο διάλογο μετά την θετική ψήφο της Ελλάδας στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν φωνές που ζητούσαν ταυτόχρονα με τον διάλογο στο Μαξίμου να πραγματοποιείται συλλαλητήριο στο Σύνταγμα από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι θα γίνει τόσο την Τρίτη, όσο και τις επόμενες μέρες. Οι αποφάσεις θα παρθούν σε λίγες ώρες και θα καθορίσουν τη συνέχεια για τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις.

Εικόνες από την κρίσιμη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των αγοτών