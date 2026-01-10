Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας σε εκδήλωση στην Καστοριά. Με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «ανυπαρξία σχεδίου», εγκατάλειψη της υπαίθρου και μεθοδεύσεις σε βάρος του πρωτογενούς τομέα.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνει «κανένα θετικό αποτύπωμα». «Όταν θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία και θα ρωτήσεις τι θυμάστε από τη διακυβέρνησή του, δύσκολα θα θυμάται κανείς κάτι», είπε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική για την πολιτική στο χωριό, την περιφέρεια και τον αγροτικό κόσμο.

Σφοδρή επίθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και «το ριφιφί στον πρωτογενή τομέα»

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του ήταν το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ παρομοίασε την υπόθεση με διάρρηξη σε σπίτι, λέγοντας ότι οι αγρότες ζητούν δικαιοσύνη και λογοδοσία: «Αυτό ζητά σήμερα ο πρωτογενής τομέας: να πληρώσουν αυτοί που οργάνωσαν το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ». Κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για «μεθοδεύσεις» και συγκάλυψη ευθυνών, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ελέγχει τον δημόσιο διάλογο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για στρεβλή πράσινη μετάβαση. Έφερε ως παράδειγμα έργα αυτοπαραγωγής σε Άργος Ορεστικό και Φλώρινα που δεν παίρνουν όρους σύνδεσης, κάνοντας λόγο για «εγχώριους ολιγάρχες» που ελέγχουν τις ΑΠΕ. Υποστήριξε ότι «παίχτηκε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης», τόσο στον τρόπο μετάβασης όσο και στη διανομή του ενεργειακού χώρου.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Βίαιη απολιγνιτοποίηση και εξάρτηση από το φυσικό αέριο»

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ άσκησε κριτική στη στρατηγική της κυβέρνησης στην ενέργεια, κάνοντας συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει λίγες ενεργειακές κοινότητες σε σχέση με Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία και μίλησε για «βίαιη απολιγνιτοποίηση» και «μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο». Όπως είπε, στόχος της πράσινης μετάβασης θα έπρεπε να είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής και η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Παραλληλισμοί με το σκάνδαλο των υποκλοπών

Αναφερόμενος στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέδεσε την υπόθεση με εκείνη των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι «αντί να απολογείται αυτός που οργάνωσε τα σκάνδαλα, απολογούνται τα θύματα». Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «κατευθύνει τον δημόσιο διάλογο όπου θέλει και όπως θέλει».

Κάλεσμα για «πολιτική αλλαγή» και επίθεση στο δίλημμα των επόμενων εκλογών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες «να πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους» και να θέσουν το δίλημμα: «Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή;». Υποστήριξε ότι μόνο το ΠαΣοΚ μπορεί να εγγυηθεί αυτήν την αλλαγή, επικαλούμενος «κυβερνητικό πρόγραμμα και έμπειρα στελέχη».

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα – λογοδοτούμε μόνο στον λαό»

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογράμμισε ότι το κόμμα του δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και «χορηγούς», σε αντίθεση –όπως είπε– με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Απάντησε στις κατηγορίες ότι το ΠαΣοΚ ευθύνεται για την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι το κόμμα ανεβαίνει δημοσκοπικά και η κυβέρνηση φθίνει.

«Ενωτικός λόγος χωρίς υποσχέσεις-θαύματα»

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το ΠαΣοΚ «δεν διχάζει και δεν λαϊκίζει», είναι «αξιόπιστο στα εθνικά θέματα» και δεν τάζει «λαγούς με πετραχήλια». Εμφανίστηκε βέβαιος ότι το κόμμα του αποτελεί τον πιο δύσκολο αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία, γι’ αυτό και –όπως είπε– «δέχεται πυρά από πολλές πλευρές».