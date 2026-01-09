ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η σαφής δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη για τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της καθολικής τήρησης του διεθνούς δικαίου, ασφαλώς «διόρθωσε» τη, βιαστική, όπως αποδείχθηκε, αρχική δήλωση του πρωθυπουργού για την επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα. Βέβαια, και κάποια ζημιά είχε ήδη γίνει και η αρχική δήλωση έδωσε «αέρα» στους υπερδεξιούς της κυβερνητικής παράταξης, τους Άδωνι Γεωργιάδη και Μάκη Βορίδη, να προχωρήσουν σε αδιανόητες για έλληνες πολιτικούς δηλώσεις, με τις οποίες, όχι απλώς αμφισβητούσαν την ισχύ του διεθνούς δικαίου, αλλά ουσιαστικά το απέρριπταν. Ο Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας μάλιστα κωμικοτραγικά ιστορικοφιλολογικά «ακροβατικά», τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ του δικαίου του ισχυρού και εναντίον της διεθνούς νομιμότητας, πράγμα που άλλωστε είχε κάνει και λίγες μέρες πριν, συνεπικουρούμενος από τον τρίτο των προερχομένων από τον ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζεφέρη υπουργών του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Θάνο Πλεύρη, αμφισβητώντας ευθέως, με άλλη αφορμή, τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά Δικαστήρια και τις διεθνείς συμβάσεις. Ο δε Βορίδης, επίσης υπερακόντισε, κατά πολύ, την αρχική δήλωση του Μητσοτάκη, παίρνοντας σαφή θέση υπέρ της νομιμότητας της επέμβασης των ΗΠΑ και υμνώντας τον Ντόναλντ Τραμπ ως ηγέτη του «Δυτικού Ημισφαιρίου», στο οποίο δεν ανήκει η Ελλάδα. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ *** Θεωρήσαμε ότι η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, αλλά και η σαφής δήλωση του Πρωθυπουργού, για το ζήτημα της Γροιλανδίας, έδωσαν ένα τέλος σ’ αυτήν την άχαρη και επικίνδυνη συζήτηση που άνοιξε για το διεθνές δίκαιο και η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, όπως αυτή εκφράζεται και ασκείται από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Κάναμε λάθος! *** Χθες, χωρίς κανείς να μπορεί να καταλάβει γιατί, η συζήτηση συνεχίστηκε με ακατανόητες δηλώσεις. Αρχικά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε μια μάλλον ατυχή διατύπωση, λέγοντας σε δήλωσή του ότι «το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί πια κανόνα λειτουργίας των κρατών». Βέβαια, ο Νίκος Δένδιας, προφανώς δεν εννοούσε ότι συμφωνεί μ’ αυτό, άλλωστε έσπευσε να ανασκευάσει, μιλώντας στην Βουλή και «επανήλθε» στην πάγια ελληνική θέση ότι «ο εναγκαλισμός με το διεθνές δίκαιο και τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής». Αλλά, από τον Δένδια θα απαιτούσα να μη χρησιμοποιήσει εξ αρχής μια τόσο ατυχή διατύπωση και όχι να χρειάζεται να διευκρινίζει την αυτονόητη και δεδομένη θέση της χώρας μας. Ο Βορίδης από την άλλη, αν και αυτή τη φορά δεν επεκτάθηκε σε γεωγραφικά θέματα, επανήλθε με ακόμη πιο ακραίες και αποκλίνουσες από την πολιτική μας θέσεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι το διεθνές δίκαιο είναι «ατελές» και μη εφαρμόσιμο! *** Και το κερασάκι στην τούρτα; Βγήκε ο Άγγελος Συρίγος και είπε πως ο Πρωθυπουργός «δεν είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου» και ότι, όταν έκανε την αρχική τοποθέτηση, «δεν είχε πλήρη εικόνα». Μια δήλωση που, όπως και αν την δει κάποιος, δεν είναι καθόλου κολακευτική για τον Πρωθυπουργό. Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και σε μια στιγμή όπως αυτή, με ολόκληρη την Ευρώπη να προσπαθεί να διατυπώσει μια ενιαία και σθεναρή στάση απέναντι στις απειλές κατά της Γροιλανδίας και με ολόκληρο τον κόσμο να ανησυχεί για τις κοσμογονικές γεωπολιτικές αλλαγές που παρακολουθούμε, στην χώρα μας, η οποία θα έπρεπε να είναι η πρώτη που θα είχε ξεκάθαρη θέση υπέρ της καθολικής και απαρέγκλιτης εφαρμογής της διεθνούς νομιμότητας, κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος περιφέρονται στα κανάλια και στα κοινωνικά δίκτυα και, άλλοι εκούσια, άλλοι ακούσια, έχουν τινάξει τη συζήτηση στον αέρα. Όσα εσωκομματικά ζητήματα κι αν υπάρχουν, επείγει να σοβαρευτεί η κυβέρνηση και να σχεδιάζει πολιτική προς όφελος του τόπου και όχι για να γεμίζουν οι παραπολιτικές στήλες.

***

Ο… Μαδούρο στην Ελληνική Βουλή!

Όπως σας γράφαμε, η αντιπολίτευση δεν πρόκειται να αφήσει τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την απαγωγή Μαδούρο να ξεχαστεί. Και θα συνεχίσει, σε κάθε ευκαιρία, να εγκαλεί την κυβέρνηση, περί αγνόησης των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου, το οποίο, κατά τα άλλα, επικαλούμαστε, κατά κόρον, στις διάφορες αντιπαραθέσεις με την Τουρκία και όχι μόνο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τη Βουλή για τη στάση της Αθήνας, όχι κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης, αλλά της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία προεδρεύει η Ντόρα Μπακογιάννη, με αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Καιρίδη και πλειοψηφία προφανώς τη ΝΔ.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η ημερομηνία σύγκλησης της Επιτροπής. Αυτό επαφίεται στο πρόγραμμα του υπουργού, ο οποίος πάντως έχει αποδείξει ότι και στις επερωτήσεις απαντά και τις Επιτροπές ενημερώνει.

***

Νεφέλωμα για την θέση της κυβέρνησης

Πέραν των διαδικαστικών βεβαίως, το ζήτημα είναι ποια γραμμή θα ακολουθήσει ο Γεραπετρίτης, ο οποίος, εκτός από καθ’ ύλην αρμόδιος, γνωρίζω ότι αρέσκεται ιδιαιτέρως να ομιλεί περί της διεθνούς νομιμότητας. Άλλωστε, οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά το δίκαιο, εσωτερικό ή διεθνές, συμπεριλαμβάνεται στο ακαδημαϊκό αντικείμενό του. Ελπίζω, πάντως, να μην πατήσει πάνω στο σκεπτικό του Μάκη Βορίδη, για το οποίο σας έγραψα κάτι ψιλά χθες, αλλά πραγματικά αξίζει περαιτέρω προσοχής.

Τι λέει ο νομικός πρώην υπουργός; Ότι η νομιμότητα μιας ενέργειας, όπως αυτή των Αμερικανών στο Καράκας, κρίνεται μόνο από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και άλλον ουδένα. Και όπως γνωρίζετε, είπε ο Βορίδης, στους εμβρόντητους συναδέλφους, τα μέλη του Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων φυσικά και οι ΗΠΑ, έχουν δικαίωμα βέτο. Άρα, απόφαση καταδίκης της ενέργειας δεν πρόκειται να υπάρξει, όπως δεν έχει υπάρξει για σειρά άλλων υποθέσεων. Κατά Βορίδη, λοιπόν, όλα, είναι σχετικά. Θα περιμένω λοιπόν με προσοχή να ακούσω τον υπουργό Εξωτερικών, για να μάθω επισήμως τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης.

***

Παραίτηση αντιδημάρχου από τα όργανα του ΠαΣοΚ

Με μια επιστολή του που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων Πάρης Χαρλαύτης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του χθεσινού Βηματοδότη για την παρουσία του στο Φανάρι. Επιτέθηκε σε όσους δεν έψαξαν ακριβώς τι συνέβη στην Κωνσταντινούπολη και έκανε γνωστή την παραίτηση του από τους τομείς του ΠαΣοΚ που συμμετέχει.

Παράλληλα, 88 στελέχη της Κέρκυρας, από τοπική αυτοδιοίκηση και κομματικές οργανώσεις, συνυπέγραψαν κείμενο με το οποίο διαμαρτύρονται για τη λειτουργία του κόμματος, κάτι που δείχνει πως ανάβουν νέες εστίες εσωτερικής έντασης προσυνεδριακά.

***

Αφορισμοί για Φαραντούρη

Συνεχίζεται η αναταραχή λόγω Φαραντούρη στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ήταν η σειρά του Γιώργου Τσίπρα, πρώτου εξαδέλφου του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, να τον επικρίνει με σφοδρότητα και ουσιαστικά να τον χαρακτηρίσει, αν και το είπε ευθέως, καρεκλοκυνηγό!

Μαθαίνω επίσης ότι είναι ζήτημα ωρών να διαγραφεί και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να τον θέσει εκτός ευρωομάδας.

***

Καρτερός κατά Καρυστιανού

Την ίδια στιγμή, ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, δημοσιογράφος Θανάσης Καρτερός, επιτέθηκε με άρθρο του στη Μαρία Καρυστιανού.

Συζητώντας με πρόσωπα που συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό, επέμεναν πως ο σχεδιασμός του δεν πρόκειται να αλλάξει, ανεξαρτήτως τι θα πράξει η Καρυστιανού.

***

Στο μονοπάτι της Βεγγάζης ελληνική επιχειρηματική αποστολή

Κατά τα άλλα και επειδή η διπλωματία, όπως και η ζωή, καλώς ή κακώς συνεχίζεται, την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύει στη Βεγγάζη η ελληνική επιχειρηματική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα οικονομικής διπλωματίας, Χάρη Θεοχάρη. Στόχος η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, δια της οικονομίας, μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει επί εποχής Δένδια- Φραγκογιάννη, με τον τότε υφυπουργό να πραγματοποιεί δύο ταξίδια εντός του 2021.

Έκτοτε δεν έχουν γίνει πάρα πολλά. Υπάρχουν μεν μετρημένες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά γενικώς το κλίμα στην επιχειρηματική κοινότητα είναι ότι οι επενδύσεις στην ανατολική Λιβύη εμπεριέχουν μεγάλες δόσεις ρίσκου. Πάντως, πλέον έχει δρομολογηθεί και η πτήση Αθήνα- Βεγγάζη, αλλά, απ’ ότι μαθαίνω, η ελληνική αποστολή θα επιλέξει άλλο δρομολόγιο. Συνεργάτης μου θυμήθηκε ότι το 2021, τα ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με τα… ηρωικά C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας.