Την Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής πρόκειται να ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Εξωτερικών αποδέχτηκε το αίτημα να ενημερώσει τη Βουλή σε ημερομηνία που θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με το προεδρείο της αρμόδιας επιτροπής.

Το «όχι» στην Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ωστόσο το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια με αντικείμενο τη σοβαρή διεθνή κρίση μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και έκδοση ψηφίσματος, απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό που επικαλέστηκε ο Πρόεδρος της Βουλής η Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, ενώ όπως είπε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης, «η Βουλή δεν εκδίδει ψηφίσματα», καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στον Κανονισμό της.

Τέλος, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να συσταθεί η ειδική διακομματική επιτροπή για τον αγροτικό τομέα με διακομματικό προεδρείο, ενώ εντός του Ιανουαρίου θα συνεδριάσει και η Διάσκεψη των Προέδρων για τον ορισμό των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών.