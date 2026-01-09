Κλειστά σχολεία στην Ηπειρο λόγω σφοδρής κακοκαιρίας. Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μετσόβου, σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς, λόγω χιονιού και αναμενόμενου παγετού.

Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τους γονείς να αποφασίζουν με δική τους ευθύνη για τη μετακίνηση των παιδιών.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ειδικότερα, εκτεταμένα προβλήματα έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Ήπειρο το νέο κύμα κακοκαιρίας, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις, ζημιές σε δρόμους και δίκτυα ύδρευσης, διακοπές ηλεκτροδότησης και συνεχείς χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες.

Προβλήματα στα Τζουμέρκα

Από το Δίστρατο έως τους Φιλιάτες και τα Τζουμέρκα, τα προβλήματα εμφανίζονται διαδοχικά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Σχεδόν τριάντα μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία για αποχιονισμούς και αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, ενώ παράλληλα γίνεται ρίψη αλατιού λόγω της αναμενόμενης πτώσης της θερμοκρασίας και του κινδύνου παγετού.

Οι μετακινήσεις στα ορεινά, ιδιαίτερα στους νομούς Ιωάννινα και Άρτα, συνιστάται να περιορίζονται, ενώ απαραίτητες θεωρούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ο Λούρος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο ποταμός Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η κατάσταση στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα, περιοχές που ακόμη δεν έχουν αποκαταστήσει πλήρως τις ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου.