Με μήνυμα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, η Πολιτική Προστασία ειδοποιεί τους κατοίκους της Ηπείρου για την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων τις επόμενες ώρες.

Πιο συγκεκριμένα έχοντας υπόψη τις τελευταίες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, εξέδωσε απόψε «κόκκινη προειδοποίηση» για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο τις επόμενες 6 – 8 ώρες.