Ο καιρός των επόμενων καιρών φαίνεται ότι έχει γίνει κόκκινο πανί για τους μετεωρολόγους, με κάποιους εξ αυτών να προβλέπουν χιόνια και άλλους να αναφέρουν ότι τέτοιες προβλέψεις «χαλάνε την πιάτσα».

Μαρουσάκης: Από τους νοτιάδες στις πολικές φωτοβολίδες

Πολική αέρια μάζα που θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας την Κυριακή δίνοντας χιόνια στα χαμηλά προέβλεψε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτη» ανέφερε στην ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό για το νέο έτος με τον «υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν». Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο.

Κολυδάς: Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα

Ο Θοδωρής Κολυδάς αντέδρασε στην πρόβλεψη για χιόνια λέγοντας ότι κάποιοι με τις προβλέψεις τους χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα.

«Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Μαρουσάκης: Η καρδιά του χειμώνα χτυπά έντονα στη χώρα μας

Ο κ. Μαρουσάκης επανήλθε με νέα ανάρτηση δημοσιεύοντας σχετικούς χάρτες και επισημαίνοντας ότι η «η καρδιά του χειμώνα χτυπά έντονα και στη χώρα μας».

Τσατραφύλλιας: Ο καιρός δεν είναι clickbait

Απάντηση στις προβλέψεις για χιόνια έδωσε και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Αναφερόμενος στις «υπερβολικές» όπως τις χαρακτήρισε προγνώσεις επισήμανε ότι αυτή δεν αποτελεί ενημέρωση για τον καιρό αλλά παραπληροφόρηση.

Η πρόβλεψη από τη Χριστίνα Ρήγου