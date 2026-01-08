Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠαΣοΚ και αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Δουδωνής από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ότι κατέθεσαν αίτηση αντισυνταγματικότητας, παραβίαση τόσο της αρχής της ασφάλειας δικαίου όσο και της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, όσο και του άρθρου 43 παράγραφος 2 του Συντάγματος, σε σχέση με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις». «Δεν υπάρχει τέτοιος επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος. Όμως υπάρχει ο λόγος της διατήρησης του υψηλού φρονήματος του στρατεύματος. Διώκετε την ίδια την αριστεία. Αυτή που επικαλείστε», είπε σε άλλο σημείο.

Ο κ. Δουδωνής μεταξύ άλλων είπε ότι «όσα εξοπλιστικά προγράμματα και να τρέξουν —και ξέρετε ότι η στήριξη του ΠαΣοΚ σε αμυντικές δαπάνες είναι συγκεκριμένη και η στάση του είναι εθνική, γιατί είναι πατριωτικό κόμμα— είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα τρέξουν τα εξοπλιστικά αυτά προγράμματα. Είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όταν, λοιπόν, τους εύχεστε, όπως χθες, καλή τύχη στις δικαστικές τους επιδιώξεις, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχετε μια άλλη στάση, δεδομένου του Υπουργείου του οποίου προϊστασθε. Και όπως ακριβώς το Σύνταγμα επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, μιας και μιλάμε για ένσταση αντισυνταγματικότητας, έτσι ακριβώς και το στράτευμα και οι Ένοπλες Δυνάμεις επαφίενται στον πατριωτισμό των ανθρώπων τους. Και αυτό μην το ξεχνάτε».

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι «το πρόβλημα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο είναι υψίστης εθνικής σημασίας. Παρόλο το άμεσο και εξαιρετικά επείγον του πράγματος το νομοσχέδιο προβλέπει μακρά μεταβατική περίοδο για να καλύψει το ζήτημα ασφάλειας δικαίου. Οι προθεσμίες φτάνουν το 2045 το ερώτημα είναι γιατί δεν πιάνει το 2060. Ή υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει όπως λέτε εσείς και θα έπρεπε να το αφήσουμε για 2060. Από που και ως που κύριοι του ΠαΣοΚ;»

Σε άλλο σημείο είπε πως «η χώρα ή έχει πρόβλημα και σήμερα περισσότερο από χθες οφείλουμε να φροντίσουμε μακριά από κομματικό και προσωπικό συμφέρον ή να παραμείνουμε εφησυχασμένοι και να μετράμε ψηφαλάκια. Δεν υπάρχει θέμα Αντισυνταγματικότητας, μη μπλέκετε τα πολιτικά επιχειρήματα με τα νομικά».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον Δημήτρη Καιρίδη λέγοντας ότι «μου έκανε εντύπωση ο ΚΕ της ΝΔ που μιλώντας για την ένσταση, δεν ανέφερε για το ζήτημα αλλά αρκέστηκε στην αναγκαιότητα υπερψήφισης των διατάξεων…..Η αμήχανη σιωπή για τη ταμπακιέρα δηλοί πολλά». Όπως είπε, «οι υπηρετούντες υπαξιωματικοί εισήλθαν μέσω πανελληνίων γνωρίζοντας εκ των προτέρων το θεσμικό πλαίσιο και την εξέλιξη τους. Χωρίς τα οργανικά κενά και χρονικούς φραγμούς. Σήμερα το ν/σ εισηγείται αναδρομική καθήλωση χιλιάδων στελεχών στερώντας τους από 4 ως 6 βαθμούς».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, είπε με νόημα ότι «είναι φανερό ότι είμαστε σε συνθήκες γενικεύμενης προετοιμασίας για έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Για αυτό προχωράτε σε τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα».

Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά, είπε «μας είπε ο κ. Καιρίδης να μην υπερσυνταγματολογείτε. Εδώ ξεμπέρδεψαν με το Διεθνές Δίκαιο στο Σύνταγμα θα κολλήσουμε;».

Ο Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση, είπε ότι «προφανέστατα και προσβάλλεται η ασφάλεια δικαίου. Αυτοί οι άνθρωποι προγραμμάτισαν τη ζωή τους με αυτά που η Πολιτεία είχε ήδη προγραμματισμένα. Κάτι δεν κάνετε καλά». Στη συνέχεια έδειξε κηδειόχαρτο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δένδιας: «Υπάρχει υπαρκτή απειλή 100 φορές μεγαλύτερη από εμάς»

Την κίνηση του αυτή, σχολίασε ο υπουργός Άμυνας λέγοντας, «δυσάρεστο το κηδειόσημο. Και πριν από χρόνια η Χρυσή Αυγή κ. συνάδελφε το είχε κάνει».

Όπως είπε δεν θέλει να ακολουθήσει μια εικόνα σχετικής όξυνσης, για το θέμα της ένστασης είπε ότι «υπάρχουν δυο βασικά ζητήματα. Η ασφάλεια δικαίου και η εύλογη προσδοκία για το μέλλον. Ποιο είναι το δίκαιο; Είναι ο νόμος Βενιζέλου που προβλέπει τις προαγωγές που προβλέπει σαφώς επίπεδο ελέγχου ως προς τα προσόντα. Και βεβαίως αυτή η διάταξη με την ευθύνη όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν επέτρεψαν την καταλήστευσή της. 97.8% των στελεχών παίρνει βαθμολογία 100%. Και μόνο το 0.4% παίρνει κάτω από 95%. Αυτό ονομάζεται σήμερα αξιολόγηση. Και μου ζητάτε την διατήρηση γιατί αυτό αποτελεί ασφάλεια δικαίου και εύλογη προσδοκία; Την στιγμή που δίπλα υπάρχει υπαρκτή απειλή 100 φορές μεγαλύτερη από εμάς».