Την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου ανακοίνωσε η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ΑΕ, δίνοντας ένα αίσιο τέλος στην επιχειρηματική συζήτηση και τις όποιες φήμες «έτρεχαν» στη διάρκεια του 2025.

Ήδη εξάλλου από τις αρχές Δεκεμβρίου, η εν λόγω υπογραφή θεωρούνταν «θέμα χρόνου» και από τις δύο πλευρές, όπως είχε επισημάνει και ο OT. Η συμφωνία θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η ανακοίνωση της Μασούτης

Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους, «οι δύο εταιρείες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της διαδικασίας και την από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα.

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά, στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών της, με σεβασμό στους ανθρώπους της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε., τους καταναλωτές και τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους».

Τα πάνω και τα κάτω

Οι αρχές του 2025 είχαν βρει τις διαπραγματεύσεις της Μασούτης με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός σε πλήρη εξέλιξη, με την αγορά να μιλά για«ένα φλερτ που θα κατέληγε σε γάμο».

Το φλερτ κράτησε πολλούς μήνες, καθώς ο Γιάννης Μασούτης και ο Άγγελος Κρητικός, αμφότεροι ιδιαιτέρως έμπειροι στο «παιχνίδι» των εξαγορών, δεν είχαν ακόμη οριστικοποιήσει μεταξύ τους τούς συμβατικούς όρους του deal ώστε να προσδιοριστεί -αλλά και να συμφωνηθεί- το τίμημα.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τα τέλη της χρονιάς, η έμφαση δόθηκε στο Grand Μασούτης σε Γλυφάδα και Τρεις Γέφυρες, αλλά και στο χτίσιμο ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου ακινήτων με πάνω από 100 ακίνητα και real estate projects με νέα διαμερίσματα στην περιοχή της Αθήνας.

Η Μασούτης μετά το deal

Μετά από την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ο όμιλος με επικεφαλής τον Γιάννη Μασούτη αναμένεται να βρεθεί – με βάση τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις του 2025 – στην τρίτη θέση, από την πέμπτη θέση του κλάδου των σούπερ μάρκετ που ήταν επί χρόνια.

Θα πλησιάζει τα 2,2 δισ. ευρώ – συνυπολογιζομένου του ΣΥΝΚΑ και φυσικά των πωλήσεων της Κρητικός.

Η απόκτηση της εταιρείας, όπως είναι γνωστό, «τοποθετεί» την Μασούτης ΑΕ καλύτερα στην αγορά του λεκανοπεδίου της Αττικής, στην οποία η παρουσία της σήμερα είναι μικρή, με 56 μικρά καταστήματα της παλιάς «Προμηθευτικής» και ένα Grand Mασούτης στη Γλυφάδα.

Το νέο σχήμα που θα προκύψει θα έχει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων, που αγγίζει τα 1.200.

