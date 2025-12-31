Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε το εμβληματικό Μινιόν, με την Dimand να κλείνει έναν ακόμη κύκλο και να παραμένει πιστή στη στρατηγική της για στοχευμένα… exits από ώριμα και πλήρως αναβαθμισμένα ακίνητα.

Το ιστορικό τοπόσημο της Πατησίων, μετά από μια απαιτητική διαδικασίας αναγέννησης κατέληξε στο χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank, η οποία επιχειρεί δυναμικό άνοιγμα στο real estate σε μια περίοδο που τα ποιοτικά κτήρια συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση.

Οι διαπραγματεύσεις για το Μινιόν

Η διοίκηση της Dimand με επικεφαλής τον Δημήτρη Ανδριόπουλο είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με δυο διαφορετικά σχήματα επενδυτών, δείχνοντας έτσι ότι το project είχε ωριμάσει και ήταν έτοιμο να… αλλάξει χέρια. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε το μισθωτήριο συμβόλαιο με την μητρική εταιρεία της Zara.

Ο ισπανικός κολοσσός του λιανεμπορίου πέραν από τη δημιουργία καταστήματος, στο υπόγειο, ισόγειο, στον πρώτο και δεύτερο όροφο, μίσθωσε και γραφειακές εγκαταστάσεις στον 3ο και στον 4ο όροφο, δημιουργώντας εκεί το νέο της «στρατηγείο», σε ελάχιστη απόσταση από τα κεντρικά γραφεία που διατηρούσε στην Σταδίου 59.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο με την Zara

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το συμβόλαιο με την Zara έδωσε ώθηση επιπλέον στο project και επανάφερε την περιοχή στον επενδυτικό χάρτη. Η παρουσία ενός τόσο ισχυρού διεθνούς μισθωτή λειτούργησε ως πρόσθετος κράχτης για τους υποψήφιους νέους ιδιοκτήτες.

Βέβαια και το ίδιο το ακίνητο μετά την ριζική ανακαίνισή του, αποτελούσε από μόνο του… μαγνήτη. Μέσα από επενδύσεις ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ έχει μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό κτήριο μεικτών χρήσεων, συνολικής επιφάνειας 13.787 τ.μ.

Έχει λάβει άλλωστε και την σημαντική διάκριση LEED Gold, στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος αξιολόγησης αειφόρων κτηρίων.

Ισχυρή ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα

Σε μια συγκυρία όπου οι αξίες των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί και η ζήτηση για ποιοτικά, βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια υπερβαίνει την προσφορά, το Μινιόν αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επενδυτικού «προϊόντος πρώτης γραμμής».

Για την Alpha Bank, η απόκτηση του ακινήτου εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό ενίσχυσης και ποιοτικής αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στο real estate, όχι ως παθητικοί κάτοχοι, αλλά ως ενεργοί διαχειριστές.

Στόχος της τράπεζας είναι η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων της και η αποδοτική αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Alpha Bank αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα από μισθώσεις, τα οποία εκτιμώνται σε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ για το 2026.

Από περίπτερο, πολυκατάστημα Μινιόν

Από το 1934, όταν ο Γιάννης Γεωργακάς άνοιξε ένα μικρό περίπτερο πουλώντας καπνικά είδη, μέχρι τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, το Μινιόν αποτέλεσε το πολυκατάστημα που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για όλους τους Έλληνες: υποδεχόταν 1 εκατ. πελάτες κάθε χρόνο, είχε κυλυόμενες σκάλες και αυτόματα ταμεία.

Ενδεικτικό του αποτυπώματός του ήταν ότι κατά τη δεκαετία του ’70, το Μινιόν ήταν σύγχρονο πολυκατάστημα, που κατατάχθηκε ενδέκατο σε μέγεθος με βάση τις πωλήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως του ενός δισ. δραχμών (2,9 εκατ. ευρώ).

Στις 19 Δεκεμβρίου 1980, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ξέσπασε πυρκαγιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το πολυκατάστημα και παρά τις επίμονες προσπάθειες για την επαναφορά του τα επόμενα χρόνια, το Μινιόν έκλεισε τις πόρτες του οριστικά το 1998.

Τότε πέρασε στην Elmec Sports της οικογένειας Φάις, με στόχο να ανακαινίσει το κτίριο και να λειτουργήσει ξανά ως κατάστημα. Με την πώληση της Elmec στον όμιλο Folli Follie, όμως, το κατάστημα μπήκε σε περιπέτειες.

Μάλιστα, το 2012 είχε ανακοινωθεί συμφωνία μετεγκατάστασης του υπουργείου Περιβάλλοντος στο κτίριο όπου στεγαζόταν το Μινιόν, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ λόγω διαφωνιών με την τότε ιδιοκτησία αλλά και νομικών προβλημάτων. Τότε το μηνιαίο μίσθωμα στο κτίριο του Μινιόν είχε οριστεί σε 180.000 ευρώ. Οι όποιες περιπέτειες επιλύθηκαν όταν το διάστημα 2021-2022, η Dimand A.E. ανέλαβε να αναβιώσει το Μινιόν.

Η επένδυση της Dimand

Όπερ και εγένετο. Από ένα ξεχασμένο κέλυφος στο κέντρο της Αθήνας, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο, βιοκλιματικό κτήριο μεικτών χρήσεων με πιστοποίηση LEED Gold, συνολικής επιφάνειας 13.787 τ.μ., που πλέον ξαναδίνει ζωή στον αστικό ιστό, στεγάζοντας γραφειακούς χώρους και ένα εμπορικό κατάστημα.

Το Μινιόν λειτούργησε ως σημείο αναφοράς, αυτή τη φορά για μια πόλη που προχωρά με όρους βιωσιμότητας και με σεβασμό πάντα στην ιστορία της. Με το λογότυπό του, λαξευμένο στην ορθομαρμάρωση – έμπνευση του αρχιτέκτονα Μίνωα Διγενή – σηματοδοτείται η νέα ταυτότητα του κτιρίου, με σεβασμό στο παρελθόν του.

Το ακίνητο του Μινιόν, συνολικής επιφανείας 18.580 τ.μ., αποτελείται πλέον από τα κτήρια Α και ΒΓΔΕ επί των οδών Πατησίων, Σατωβριάνδου, Δώρου και Βερανζέρου.

Οι γραφειακοί χώροι εμβαδού 7.700 τ.μ. καταλαμβάνουν τους υψηλότερους ορόφους των κτιρίων ΒΓΔΕ του Μινιόν, από τον 3ο έως τον 7ο, ενώ στο κτίριο Α, στη συμβολή των πεζοδρόμων Σατωβριάνδου και Δώρου, σε δεύτερο χρόνο θα αναπτυχθεί το οικιστικό project με τη δημιουργία 36-40 διαμερισμάτων εμβαδού κυρίως 65-90 τ.μ., ενώ θα διαμορφωθούν και τέσσερα μεγαλύτερα ακίνητα των 120 τ.μ.

Τα εγκαίνια και τα Zara

Η λειτουργία του αναγεννημένου Μινιόν για το βασικό κτίριο επιφανείας 13.800 τ.μ. έλαβε χώρα 27 χρόνια μετά το οριστικό του κλείσιμο, στις 10 Απριλίου 2025 όταν άνοιξε τις πόρτες του το νέο flagship κατάστημα της αλυσίδας Zara, σε μια εντυπωσιακή κίνηση του ομίλου Inditex στην ελληνική αγορά.

Έκανε το ντεμπούτο του, ακριβώς την ημέρα που είχε ανακοινώσει ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO της Dimand, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, υπογραμμίζοντας την στενή σχέση που υπάρχει με τη Zara.

Το νέο giga Zara αναπτύχθηκε σε 4 επίπεδα, ενώ η ITX Ελλάς, η θυγατρική του ισπανικού κολοσσού μόδας στην ελληνική αγορά, μίσθωσε και γραφειακές εγκαταστάσεις στον 3ο και στον 4ο όροφο, μεταφέροντας εκεί το νέο της «στρατηγείο» από την οδό Σταδίου – κίνηση οδήγησε και σε μια αναδιάταξη των υπάρχοντων καταστημάτων Zara σε όμορες οδούς.

Το πέρασμα του Μινιόν στην Alpha Bank

Μόλις χθες, 30 Δεκεμβρίου, προχώρησε η Alpha Bank, στην απόκτηση του Μινιόν από την Dimand στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της στην αγορά ακινήτων.

Ειδικότερα, το τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Alkanor M.A.E. -ιδιοκτήτριας του Μινιόν- ανήλθε σε €36,7 εκατ. περίπου, το οποίο προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια από τον όμιλο της Dimand για την εν λόγω ανάπτυξη ανήλθαν σε περίπου 22,0 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 30.12.2025, μέσω της θυγατρικής της Dimand, Arcela Investments Limited, η οποία πούλησε στην ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε. το συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας Alkanor Μ.Α.Ε.

Πηγή: OT.GR