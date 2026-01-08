Ρεπουμπλικανοί μέλη του Κογκρέσου διατύπωσαν επικρίσεις για το ενδεχόμενο να αναληφθεί στρατιωτική δράση για τη προσάρτηση της Γροιλανδίας, αποστασιοποιούμενοι από τους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται το νησί αυτό της Αρκτικής για την εθνική ασφάλειά τους.

Ποιοι αντιτίθενται

Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Γιούτα Τζον Κέρτις έγραψε χθες, Τετάρτη, στο X πως, ενώ η ενίσχυση των συμπράξεων με τη Δανία και τη Γροιλανδία είναι σημαντική, η χρήση στρατιωτικής ισχύος «δεν αρμόζει, δεν είναι απαραίτητη και δεν είναι κάτι που θα υποστηρίξω».

Η Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος με περίπου 56.000 κατοίκους, ανήκει επισήμως στο Βασίλειο της Δανίας, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον της Νεμπράσκα υπογράμμισε πως οι δηλώσεις της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία προκαλούν ζημιά και υπάρχει κίνδυνος να αποξενώσουν εταίρους στο ΝΑΤΟ. Δήλωσε στο CNN πως η ιδέα να απορροφηθεί η Γροιλανδία είναι από τα «πιο ανόητα» πράγματα που έχει ακούσει τον τελευταίο χρόνο από το Λευκό Οίκο και κάλεσε τους άλλους ρεπουμπλικανούς να πουν στην κυβέρνηση ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο.

Ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα Τζον Κένεντι, επίσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μιλώντας έπειτα από μια ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ακόμα και ένας «μέτρια έξυπνος μαθητής του Γυμασίου» θα ήξερε ότι το να εισβάλει κανείς στη Γροιλανδία θα ήταν «ακραία βλακεία».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ούτε ο Τραμπ ούτε ο Ρούμπιο είναι βλάκες και πως δεν σχεδιάζεται εισβολή, αν και δεν απέκλεισε προσπάθειες για να επιδιωχθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για την αμυντική συνεργασία των ΗΠΑ με τη Γροιλανδία.

Τι έχει προηγηθεί

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ και της τάξης ασφαλείας που έχει εμπεδωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει από καιρό δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζονται» τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά τους.

Η Δανία, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές χώρες έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς του Τραμπ. Η συζήτηση επέστρεψε στο προσκήνιο μετά την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.