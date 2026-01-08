Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, αλλά χωρίς περιθώριο για πρόσθετα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιθυμεί τον διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα». Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο διάλογος είναι αναγκαίος για τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να υπάρξει συνολικό όφελος για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την έναρξη του διαλόγου τη διασφάλιση ανοιχτών δρόμων και την προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους, όπως λιμάνια και αεροδρόμια. «Είμαστε κυβέρνηση όχι μόνο για όσους βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά για όλους τους αγρότες και κυρίως για όλους τους πολίτες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι προτάσεις της αντιπολίτευσης για πρόσθετα μέτρα ισοδυναμούν, εμμέσως, με αίτημα για αντίμετρα και επιπλέον φορολόγηση της υπόλοιπης κοινωνίας.

Όχι σε «πολίτες δύο ταχυτήτων»

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, μειώνοντας φόρους και αποφεύγοντας πολιτικές που θα χώριζαν την κοινωνία σε «πολίτες δύο ταχυτήτων», υπενθυμίζοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης τα εισοδήματα είχαν υποστεί σημαντική συρρίκνωση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα λεγόμενα «σκληρά μπλόκα», ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει ανοιχτός και διαθέσιμος για διάλογο, με σαφείς όμως όρους: δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα, η αγροτική αντιπροσωπεία θα πρέπει να εκπροσωπεί το σύνολο της χώρας και οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί. «Αναμένουμε καλή διάθεση από τους αγρότες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση της κυβέρνησης σε μπλόκα που, όπως ειπώθηκε, «κόβουν τη χώρα στα δύο», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση αποκλεισμού παρακαμπτήριων οδών ή κρίσιμων υποδομών, η αστυνομία θα επέμβει άμεσα. «Η κυβέρνηση έχει δείξει ανοχή το προηγούμενο διάστημα. Άλλο πράγμα είναι η στήριξη των αιτημάτων ενός κλάδου και άλλο η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας», τόνισε.

Τέλος, αναφερόμενος στις πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι έχουν καταβληθεί περισσότερα χρήματα από ποτέ, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες λαμβάνουν περισσότερα σε σύγκριση με πέρυσι και με προηγούμενα χρόνια. «Ό,τι είπαμε, το κάναμε πράξη», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως η Ελληνική Αστυνομία «οφείλει να κάνει τη δουλειά της όπως εκείνη κρίνει και επιλέξει».