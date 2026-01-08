Η ακρίβεια στην ενέργεια δεν αποτελεί πια μια συγκυριακή κρίση. Έχει μετατραπεί σε μόνιμο, δομικό πρόβλημα που διαβρώνει το εισόδημα των νοικοκυριών και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, κρύβεται πίσω από συγκρίσεις «μέσων όρων» στην ΕΕ, αλλά αυτό που μετρά είναι η αγοραστική δύναμη. Η ενεργειακή φτώχεια παραμένει υψηλή: 19% στην Ελλάδα το 2024, όταν στην ΕΕ είναι 9,2%.

Από το 2019 έως το 2025, παρά τις αποσπασματικές επιδοτήσεις της Κυβέρνησης, η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 44%.

Οι αιτίες είναι συγκεκριμένες και έχουν την πολιτική υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας:

• Εγκλωβισμός σε «πράσινα» τιμολόγια: πάνω από 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν στα ακριβά «πράσινα», αντί για έγκαιρη διευκόλυνση μετάβασης σε φθηνότερες, σταθερές επιλογές.

• Ρόλος ΔΕΗ: στα χρόνια της ΝΔ η ΔΕΗ απομακρύνθηκε από τον ρόλο μιας επιχείρησης δημοσίου συμφέροντος που μπορεί να τραβά την αγορά προς χαμηλότερες τιμές και λειτουργεί ολοένα περισσότερο με αποκλειστικό γνώμονα την κερδοφορία, την οποία τροφοδοτεί η διατήρηση υψηλών τιμολογίων.

• Ολιγοπωλιακή δομή της ελληνικής αγοράς: λίγοι πάροχοι και, έτσι, μειωμένος ανταγωνισμός και μια δεσπόζουσα ΔΕΗ, που όμως δεν ενδιαφέρεται να τραβήξει την αγορά προς φθηνότερες τιμές.

• Χρεώσεις και ρευματοκλοπή που φορτώνονται στους συνεπείς: χρεώσεις δικτύου και εκτεταμένες ρευματοκλοπές επιβαρύνουν τους πολίτες. Το κόστος των ρευματοκλοπών ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ καθυστερούν κρίσιμες επενδύσεις σε δίκτυα, πλήρως λειτουργικούς “έξυπνους” μετρητές και αποθήκευση. Έτσι υπονομεύεται η αξιοποίηση των ΑΠΕ, και οδηγούμαστε σε περικοπές φθηνής πράσινης ενέργειας— και σε ακριβότερο ρεύμα.

Το ΠαΣοΚ έχει ξεκάθαρες προτάσεις για φθηνότερο ρεύμα:

• Κίνητρα και απλές διαδικασίες για μαζική μεταφορά από τα ακριβά «πράσινα» σε φθηνότερα «μπλε» ή άλλα τιμολόγια επιλογής του καταναλωτή, απλοποιημένα και εύκολα συγκρίσιμα για όλους τους Έλληνες πολίτες.

• Έμμεσο πλαφόν στη χονδρεμπορική, συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσω αγοράς που αμείβει τη διαθεσιμότητα παραγωγών, μπαταριών και διαχείρισης ζήτησης.

• Επιτάχυνση αποθήκευσης με μπαταρίες με καθαρούς κανόνες, δεσμευτικές προθεσμίες για όλους, και διαφάνεια.

• Αναβάθμιση δικτύων με μετρήσιμους στόχους (βλάβες, χρόνοι συνδέσεων, απώλειες) και υψηλή διασυνδεσιμότητα με τα ευρωπαϊκά ή διακρατικά δίκτυα.

• “Έξυπνοι” μετρητές παντού με πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα και ρήτρα ποινών στον ΔΕΔΔΗΕ, για ουσιαστικό περιορισμό ρευματοκλοπών και λαθών·παράλληλα, ενίσχυση ελέγχων και ψηφιακών εργαλείων ώστε το κόστος να μην φορτώνεται στους συνεπείς.

• Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων ευρείας βάσης: κοινότητες πολιτών, ΟΤΑ, αγροτών, ΜμΕ και τοπικών φορέων που παράγουν και συμψηφίζουν ενέργεια, μειώνοντας άμεσα το κόστος για τα μέλη τους. Θεσμική προτεραιότητα σε όρους σύνδεσης, απλοποίηση αδειοδοτήσεων, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σαφές πλαίσιο ώστε να μην τις εκτοπίζουν οι μεγάλοι παίκτες. Έτσι ενισχύεται η ενεργειακή δημοκρατία, η αυτοπαραγωγή και η ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών.

• Άμεση διασύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα, ώστε να σταματήσουν οι ακριβές πετρελαϊκές μονάδες και να μειωθούν οι χρεώσεις ΥΚΩ.

Η ενέργεια δεν είναι απλό εμπόρευμα, αλλά βασική προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Για αυτό απατείται σύγκρουση με τα συμφέροντα, αυστηροί κανόνες, διαφάνεια και μια κυβέρνηση που υπηρετεί την κοινωνία — όχι τα κέρδη της ΔΕΗ και τα ολιγοπώλια της ενέργειας. Η κοινωνία απαιτεί πράξεις, όχι άλλα επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Κώστας Μαθιουδάκης, Γραμματέας Τομέα Ενέργειας ΠαΣοΚ

Γιώργος Σταμτσης, αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Ενέργειας

Θανάσης Γιανναδακης, αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Ενέργειας

Λευτέρης Καρχιμακης, Συντονιστής Ομάδας Προγράμματος ΠαΣοΚ