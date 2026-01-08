Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι». Η σειρά εποχής, που έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις από τις πρώτες κιόλας εικόνες των τρέιλερ που προβάλλονται στον αέρα του σταθμού, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20.

Η ξεχωριστή ατμόσφαιρα που διαπνέει κάθε σεκάνς της σειράς «Οι Αθώοι», σε σκηνοθεσία Νίκου & Άγγελου Κουτελιδάκη, ντύνεται από την εξαιρετική μουσική του Χρίστου Στυλιανού.

Η μουσική της σειράς «Οι Αθώοι» λειτουργεί ως μια παράλληλη εσωτερική αφήγηση πλάι στο εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, το οποίο έχει διασκευάσει η Ελένη Ζιώγα, δίνοντας φωνή στα εσωτερικά τοπία των χαρακτήρων και στο βαθύτερο υπαρξιακό νόημα της ιστορίας.

Η ενορχήστρωση αντλεί στοιχεία από την κλασική μουσική, μεταφράζοντάς τα σε μια σύγχρονη μουσική γλώσσα. Το πιάνο και τα έγχορδα (βιολιά, τσέλο) δημιουργούν ένα περιβάλλον ευαισθησίας, ενώ η χρήση των πνευστών υπογραμμίζει τις συναισθηματικές εξάρσεις και τις εσωτερικές συγκρούσεις των ηρώων.

Στον αέρα του MEGA κυκλοφορεί ήδη ένα νέο lyrics video, όπου παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από το πολυφωνικό τραγούδι των τίτλων τέλους με τίτλο «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω».

Το κομμάτι, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα, ερμηνεύουν οι Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου και Ελένη Ζιώγα. Πρόκειται για έναν ύμνο στη φύση και την ομορφιά, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος που πάλλεται από υπερβατική αγάπη, όπως ένας από τους κεντρικούς ήρωες της σειράς, ο Τουρκόγιαννος.

«Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω»

Οι στίχοι του τραγουδιού που ακούγονται στο lyrics video:

Θάλασσές μου και ποτάμια

Σύννεφα λευκά μου

Κάμποι και κοπάδια

Και βουνά μου

Πεύκα μου και κυπαρίσσια

Ήχοι μου απ’ αηδόνια

Βήματα ελαφίσια

Μες στα χιόνια

Πέρδικές μου και ζαρκάδια

Κι άγρια περιστέρια

Ήμερά μου βράδια

Μες στ’ αστέρια

Δεν στερεύει η πηγή

Ποτέ μου δεν διψάω

Έχω γεννηθεί

Για ν’ αγαπάω

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Στίχοι: Ελένη Ζιώγα

Ερμηνεία: Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου, Ελένη Ζιώγα

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Πιάνο: Νίκος Γαρουφαλάκης

Βιολιά: Κωστής Καριτζής, Σταματέλλα Σπίνουλα, Αγγελική Ποτήρη, Αλεξάνδρα Νούσια

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Κόρνο: Αλέξης Μάρκου

Τρομπέτα: Περικλής Αλιώπης

Κρουστά: Αλέκος Ρούπας

Ενορχήστρωση: Χρίστος Στυλιανού

Μίξη: Μπάμπης Μπίρης – Χρίστος Στυλιανού

Ηχογράφηση & Mastering: Μπάμπης Μπίρης/BK Studios :

Παραγωγή: C.S Productions

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Συντελεστές:

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Ελένη Ζιώγα Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Γιώργος Ρίγγας Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Γιάννης Φώτου Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Γιώργος Γεωργίου Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μυρτώ Καρέκου Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Γιώργος Κωνσταντινέας Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Δήμητρα Γιατράκου Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026