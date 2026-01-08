Ρεκόρ σεζόν κατέγραψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» στην έναρξη του 2026, σε μία περίοδο εγχώριων και διεθνών εξελίξεων.

Οι ειδήσεις του MEGA σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση ανάμεσα στα δελτία ειδήσεων όλων των τηλεοπτικών σταθμών από τον Σεπτέμβριο 2025 και ταυτόχρονα την καλύτερη επίδοσή τους από την επαναλειτουργία του MEGA, το 2020.

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα στην παρουσίαση και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του συγκεντρώνοντας 753.000 τηλεθεατές, τον υψηλότερο αριθμό που έχει σημειώσει δελτίο ειδήσεων μέχρι στιγμής, από την αρχή της σεζόν. Αναλυτικά η κατάταξη των δελτίων ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης: ΜEGA 753.000, ALPHA 574.000, STAR 560.000, ΣΚΑΪ 445.000, OPEN 306.000, ANT1 281.000, ΕΡΤ1 233.000.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» επικράτησε του ανταγωνισμού και σε μερίδιο τηλεθάσης, με 20,3% στο σύνολο του κοινού και 18,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.

