Νωρίς το πρωί του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, μέλη της «οικολογικής» οργάνωσης «Ομάδα Volcano» ανατίναξαν τα καλώδια που μετέφεραν ηλεκτρικό ρεύμα από το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Lichterfelde σε πολλές περιοχές του Βερολίνου, με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι οι συνοικίες Zehlendorf, Nikolassee, Lichterfelde και Wannsee της γερμανικής μεγαλούπολης.

Χωρίς ρεύμα 45.000 νοικοκυριά

Η επίθεση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα 45.000 νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις στις συνοικίες αυτές και μάλιστα σε μια περίοδο όπου άρχισε να πλήττει την πόλη ένα κύμα πολικού ψύχους με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Παρά τις δύσκολες αυτές συνθήκες, οι αρχές δήλωσαν ότι δεν θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν πλήρως την παροχή ρεύματος μέχρι την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου – πέντε ημέρες μετά την επίθεση.

Διακοπές ρεύματος σε τέτοια έκταση και για τόσες πολλές ημέρες δεν είναι απλά μια ενόχληση. Τόσα πολλά συστήματα εξαρτώνται από την ηλεκτρική ενέργεια, που η ξαφνική διακοπή ρεύματος μπορεί εύκολα να προκαλέσει καταστροφές που μπορεί να απειλήσουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές, ειδικά όταν συμβαίνουν στη μέση του χειμώνα.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τα περισσότερα κτίρια δεν μπορούν να θερμανθούν με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές από σπασμένους σωλήνες και διαρροές νερού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μέσα στο κρύο και το σκοτάδι, ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τις επιπτώσεις που είχε σε αυτές τις ομάδες αυτή η δολιοφθορά.

Πλιάτσικο στο σκοτάδι

Επιπλέον χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα νοικοκυριά τους και να καταφύγουν σε ξενοδοχεία με αποτέλεσμα να αδειάσουν ολόκληρες γειτονιές, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία σε επιτήδειους να λεηλατήσουν πολλά σπίτια, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, καθώς ούτε ο φωτισμός των δρόμων λειτουργούσε.

Η αντιμετώπιση εκ μέρους των αρχών ήταν απλά απογοητευτική και μάλιστα σε μια χώρα που υποτίθεται ότι φημίζεται για την αποτελεσματικότητα των κρατικών υπηρεσιών. Εκείνο που προκάλεσε ιδιαίτερα την οργή των Βερολινέζων ήταν το πώς οι αρχές επέτρεψαν στα μέλη αυτής της οργάνωσης να λειτουργούν ατιμώρητοι για χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα γι’ αυτή την οργάνωση παρά το γεγονός ότι έχουν προκαλέσει και στο παρελθόν πολλές καταστροφές;

Ομάδα Volcano

Η Ομάδα Volcano, γνωστή στα γερμανικά ως Vulcangruppe, είναι μια ακροαεριστερή/αναρχική εξτρεμιστική οργάνωση που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στη Γερμανία το 2011. Εχει στο παρελθόν αναλάβει την ευθύνη για σειρά δολιοφθορών σε υποδομές, κυρίως επιθέσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα, σιδηροδρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τις επιθέσεις τις δικαιολογούν με ιδεολογικά κίνητρα εναντίον του καπιταλισμού, της κατανάλωσης ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και της κοινωνικής ανισότητας.

Στο παρελθόν είχαν επιτεθεί εναντίον του εργοστασίου της Tesla στο Γκρουνχέιντε (2024) που είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσει η παραγωγή. Επίσης τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαν προκαλέσει δολιοφθορά σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος στο Αντλεσορφ με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά.

Επίθεση στα ορυκτά καύσιμα

Στο κείμενο με το οποίο ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση της 3ης Ιανουαρίου η οργάνωση ανέφερε ότι στόχος ήταν «η βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων» και όχι οι διακοπές ρεύματος. Οι αρχές θεωρούν ότι το κείμενο είναι αυθεντικό και χαρακτήρισαν την ενέργεια ως «τρομοκρατική επίθεση».

Στις 6 Ιανουαρίου η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία διέταξε έρευνα για την επίθεση, ενώ εκπρόσωποί της απέκλεισαν ξένη εμπλοκή όπως πχ της Ρωσίας, στην οποία πολλά μέσα ενημέρωσης είχαν σπεύσει να αποδώσουν την ευθύνη για την επίθεση. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές του Βερολίνου για την πρόληψη νέων επιθέσεων.

Μέχρι σήμερα, 7 Ιανουαρίου, δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, παρά τις εντατικές έρευνες. Οι αρχές δηλώνουν επίσημα ότι δεν γνωρίζουν το ακριβές μέγεθος, τα μέλη ή την εσωτερική δομή της οργάνωσης, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο στόχαστρό τους από το 2011.

Υπήρξαν στο παρελθόν μεμονωμένες συλλήψεις ατόμων που ανήκαν στον χώρο της ακροαριστεράς και βρέθηκαν στην κατοχή τους ύποπτα αντικείμενα όπως μπιτόνια με βενζίνη και εκρηκτικές ύλες, αλλά τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Σε γενικές γραμμές η οργάνωση παραμένει «φάντασμα» χωρίς ταυτοποιημένα μέλη, παρά τις συνεχείς έρευνες. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα κύριος λόγος για την έλλειψη συλλήψεων παραμένει η υψηλή επιχειρησιακή οργάνωση της ομάδα και η αποκεντρωμένη δομή της.

Συντηρητικοί πολιτικοί έχουν ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Γερμανίας λέγοντας ότι επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στον δεξιό εξτρεμισμό αφήνοντας τους αριστερούς εξτρεμιστές να δρουν χωρίς συνέπειες. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι οι αρχές ενδιαφέρονται περισσότερο για τις αναρτήσεις πολιτών στα κοινωνικά δίκτυα που ασκούν κριτική στο κυβερνητικό έργο και λιγότερο στις δολιοφθορές των ακροαριστερών/αναρχικών οργανώσεων που επιδίδονται σε μεγάλης έκτασης δολιοφθορές.

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι μια οργάνωση επιδίδεται σε επιθέσεις που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή και τις περιουσίες των πολιτών, χωρίς μέχρι στιγμής οι αρχές να έχουν καταφέρει να την εξαρθρώσουν, έχει προκαλέσει την οργή μεγάλου μέρους της γερμανικής κοινωνίας που νιώθουν απροστάτευτοι απέναντι σε έναν εσωτερικό εχθρό που δρα ανενόχλητος.