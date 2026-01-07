Τα σκουπίδια της Αττικής επιστρέφουν και πάλι στο προσκήνιο ως ο πιο… ακριβής δείκτης πολιτικής αδυναμίας. Ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν είναι απλώς ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων αλλά το επίμονο σύμπτωμα ενός σχεδιασμού που μεταθέτει διαρκώς τη λύση του προβλήματος στο αύριο.

Κάθε νέα επέκταση του μοναδικού ΧΥΤΑ στο λεκανοπέδιο παρουσιάζεται ως αναγκαστική λύση, και πράγματι είναι, την ώρα που η διαχείριση των σκουπιδιών παραμένει εγκλωβισμένη σε μια λογική εξάντλησης τόπων, πόρων και αντοχών.

Η επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής δεν μπορεί να περιμένει

Στις 22 Δεκεμβρίου 2025 αποφασίστηκε από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) μια δαπάνη που αγγίζει τα 11,2 εκατομμύρια ευρώ για άλλη μία γενναία επέκταση του ΧΥΤΑ: ένα νέο… πανωσήκωμα που θα χωρέσει 3,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπιδιών, πίσω από ένα τείχος αντιστήριξης μήκους 1.100 μέτρων και ύψους 5,5 μέτρων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Χαράλαμπος Σιάτρας, ελήφθη απόφαση για επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, όχι σε νέα έκταση αλλά στον υπάρχοντα αδειοδοτημένο χώρο. Γιατί; Διότι διαφορετικά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, «το καλοκαίρι θα έχει φρακάρει».

Το… βαρέλι δίχως πάτο του ΧΥΤΑ Φυλής

Και κάπως έτσι, ο ΧΥΤΑ Φυλής συνεχίζει να μεγαλώνει, παρότι από το 2017 έως σήμερα η χωρητικότητά του έχει εξαντληθεί πολλές φορές αλλά έχει πάρει πολλές παρατάσεις ζωής. Και κάπως έτσι, σύμφωνα με καταγγελία του Δυτικού Μετώπου (σ.σ. Φορείς, συλλογικότητες και πολίτες της Δυτικής Αττικής) το οποίο ανέδειξε το θέμα, η συνολική χωρητικότητα του ΧΥΤΑ από 27,3 εκατ. κυβικά μέτρα (κ.μ.) το 2010 έφτασε στα 32,5 εκατ. κ.μ.. με την τελευταία επέκταση τον Μάιο του 2020. Μάλιστα, το Δυτικό Μέτωπο επισημαίνει την αναφορά που υπάρχει στην τελευταία τροποποίηση της 18ης Μαρτίου 2025 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την ΟΕΔΑ Φυλής (σ.σ. δηλαδή για όλο το συγκρότημα υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στη Φυλή), στην οποία επισημαίνεται ότι για το τμήμα που αφορά στον ΧΥΤΑ Φυλής, «η διάθεση αποβλήτων είναι επιτρεπτή το αργότερο για ένα εξάμηνο από την έκδοση της παρούσας (δηλαδή, μέχρι 18/9/2025), ενώ μετά θα πρέπει να ξεκινήσει η φάση αποκατάστασης των μη αποκατεστημένων τμημάτων του».

Πηγή: ot.gr