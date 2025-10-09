Βαρύ πρόστιμο επέβαλε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, κρίνοντας ότι η χώρα δεν εφάρμοσε την απόφαση του 2014 για τη διαχείριση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) στη Ζάκυνθο.

Η καταδικαστική απόφαση υποχρεώνει την Ελλάδα να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό 5,5 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και μια ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, μετρώντας από τη δημοσίευση της σημερινής απόφασης.

Η υπόθεση αφορά τη μη παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ο οποίος βρισκόταν εντός του θαλάσσιου εθνικού πάρκου Ζακύνθου, του φυσικού οικοτόπου της προστατευόμενης θαλάσσιας χελώνας Caretta-Caretta. Το Δικαστήριο είχε διαπιστώσει ήδη από το 2014 ότι ο ΧΥΤΑ ήταν κορεσμένος και δυσλειτουργικός, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Παρά την εκτεταμένη επικοινωνία μεταξύ της Κομισιόν και της Ελλάδας από το 2014 έως το 2023, κρίθηκε ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα. Μάλιστα, η προειδοποιητική επιστολή του 2017 κατέδειξε ότι ο χώρος συνέχιζε να δέχεται απόβλητα μέχρι τα τέλη του ίδιου έτους.

Η νέα προσφυγή της Επιτροπής το 2024 οδήγησε στη σημερινή απόφαση. Στο σκεπτικό του, το Δικαστήριο τονίζει τη σοβαρότητα της παράβασης και τον κίνδυνο για το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράβαση παρατάθηκε επί σειρά ετών και ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν για παραβάσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.