Πάγκοι με οπωροκυπευτικά και ζωικά προϊόντα, ψυγεία με ψάρια, αλλά και άλλα αγαθά που προσφέρουν οι λαϊκές αγορές είναι εικόνες που δε θα δούμε για μερικές ημέρες, αφού οι πωλητές και οι παραγωγοί προχωρούν σ ε επ’ αόριστον απεργία από αύριο, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. «Πάμε σε απεργία, γιατί κινδυνεύουμε με αφανισμό», εξηγεί στο «Βήμα» ο πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, Νίκος Σωτηρίου.

Τα αιτήματα των πωλητών και των παραγωγών που εργάζονται στις λαϊκές αγορές δεν έχουν μεγάλη απόκλιση από αυτά των αγροτών, καθώς όπως τονίζουν οι ίδιοι το κόστος παραγωγής τους αφορά όλους. «Ουσιαστικά οι επαγγελματίες είναι “το ράφι” των μικροπαραγωγών», διευκρινίζει ο Νίκος Σωτηρίου.

Τα αιτήματα για τις λαϊκές αγορές

Οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών σε ανακοίνωσή τους καταγράφουν όλους τους λόγους που τους ώθησαν να προχωρήσουν στην Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή τους αναγράφεται χαρακτηριστικά πως: «Φτάσαμε στο ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Το ζούμε καθημερινά στους πάγκους μας».

Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν την ακρίβεια, το κόστος παραγωγής, ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, καθώς και το δελτίο αποστολής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές

«Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Φτάσαμε στο ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Το ζούμε καθημερινά στους πάγκους μας.

Όλες οι Ομοσπονδίες των λαϊκών αγορών, ενωμένες από όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, προχωράμε από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον. Είναι μια απόφαση δύσκολη, αλλά αναγκαία. Είναι μονόδρομος.

Η πίεση που δεχόμαστε ξεπερνά κάθε όριο. Η ακρίβεια, η υπερφορολόγηση, τα διαρκώς αυξανόμενα τέλη και οι άδικες επιβαρύνσεις μας εξαντλούν. Εμείς πουλάμε το προϊόν μας σε χαμηλές τιμές, όμως αυτό φτάνει ακριβό στον καταναλωτή λόγω πολιτικών επιλογών που φορτώνουν κόστος σε κάθε στάδιο. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε όλοι. Άδεια πορτοφόλια, πιεσμένοι πωλητές, αγανακτισμένοι καταναλωτές.

Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχουν λαϊκές αγορές. Χιλιάδες από εμάς είμαστε παραγωγοί και βιώνουμε την ίδια ασφυξία, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Η απεργία γίνεται για συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένα αιτήματα:

Να σταματήσει η ακρίβεια που γεννιέται από φόρους και επιβαρύνσεις άσχετες με την πραγματική αξία των προϊόντων.

Να μειωθεί άμεσα το κόστος παραγωγής και να στηριχθούν ουσιαστικά οι αγρότες.

Να καταργηθεί ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που μας φορολογεί για εισοδήματα που δεν υπάρχουν, ενώ το κράτος γνωρίζει ακριβώς πότε και πώς δουλεύουμε.

Να αποσυρθεί η πρόσθετη φορολόγηση 10% για την απασχόληση υπαλλήλου, που τιμωρεί τη δουλειά και εφαρμόζεται άδικα μόνο στις λαϊκές αγορές.

Να παραμείνει το χειρόγραφο δελτίο αποστολής, γιατί οι λαϊκές αγορές λειτουργούν σε εξωτερικό χώρο και όχι σε γραφεία με υποδομές.

Να γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στον Ν. 4849/2021, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο (ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις).

Οι λαϊκές αγορές βρίσκονται σε οριακό σημείο. Με αυτές τις πολιτικές, το λουκέτο παύει να είναι φόβος και γίνεται απειλή. Δεν αντέχουμε άλλη κοροϊδία, άλλη αδιαφορία, άλλη πίεση.

Η απεργία μας είναι αγώνας επιβίωσης και αξιοπρέπειας. Είναι το μήνυμά μας προς κάθε κατεύθυνση. Ή τώρα ή ποτέ.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, προχωράμε.

Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές».