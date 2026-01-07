Με κεντρικό σύνθημα το «πρώτα λαϊκές και μετά αγορές» διαμαρτύρονται οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών. Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ εκπρόσωποι τους συναντήθηκαν με τον υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ, εξερχόμενος από τη συνάντηση εξέφρασε την ικανοποίησή του απ’ όσα άκουσε από τον υπουργό, αλλά επεσήμανε ότι ο κλάδος παραμένει σε εγρήγορση.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ. Ο κ. Θεοδωρικάκος υποσχέθηκε όλες τις τροποποιήσεις που ζητάμε. Θα δούμε αν θα συνεχιστούν οι απεργίες

Συνεχίζουμε για τους αγρότες που αφορούν το κόστος παραγωγής. Αύριο κλείνει η λαχαναγορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μετά από τρεις μήνες αγώνα και πραγματικού διαλόγου με το υπουργείο ανάπτυξης, ο υπουργός υποσχέθηκε ότι θα μας ικανοποιήσει όλα μας τα αιτήματα.

Τώρα μένει το μεγάλο αγκάθι που είναι στο οικονομικών στις 16:30. Η απεργία γίνεται για να σώσουμε τη δουλειά μας, αλλά και για την κοινωνία. Ελπίζω να μας ακούσουν και στο οικονομικών.

Το 30% έχει φύγει από τις λαϊκές αγορές. Παραμένουμε σε εγρήγορση και συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τα αιτήματα της απεργίας Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, είναι ανεφάρμοστος.

Αναλυτικά τα αιτήματα:

Να σταματήσει η ακρίβεια που γεννιέται από φόρους και επιβαρύνσεις άσχετες με την πραγματική αξία των προϊόντων.

Να μειωθεί άμεσα το κόστος παραγωγής και να στηριχθούν ουσιαστικά οι αγρότες.

Να καταργηθεί ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που μας φορολογεί για εισοδήματα που δεν υπάρχουν, ενώ το κράτος γνωρίζει ακριβώς πότε και πώς δουλεύουμε.

Να αποσυρθεί η πρόσθετη φορολόγηση 10% για την απασχόληση υπαλλήλου, που τιμωρεί τη δουλειά και εφαρμόζεται άδικα μόνο στις λαϊκές αγορές.

Να παραμείνει το χειρόγραφο δελτίο αποστολής, γιατί οι λαϊκές αγορές λειτουργούν σε εξωτερικό χώρο και όχι σε γραφεία με υποδομές.

Να γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στον Ν. 4849/2021, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο (ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις).