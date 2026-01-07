Εμποροι και πωλητές στις λαϊκές αγορές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας αρχής γενομένης από σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2025. Εμποροι και πωλητές πήραν αυτήν την απόφαση γιατί, όπως αναφέρουν στο «Βήμα», κινδυνεύουν με αφανισμό.

«Δεν πάει άλλο»

«Φτάσαμε στο ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Το ζούμε καθημερινά στους πάγκους μας», αναφέρουν οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών σε ανακοίνωσή τους και αναφέρουν τους λόγους που τους οδήγησαν στο να αποφασίσουν σε Πανελλαδική απεργία διαρκείας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα συγκέντρωση στην πλατεία στο Σύνταγμα, ενώ στη συνέχεια αναμένεται συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ακολουθεί η ανακοίνωσή τους.

Λαϊκές αγορές σε απεργία επ’ αόριστον

«Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Φτάσαμε στο ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Το ζούμε καθημερινά στους πάγκους μας.

Όλες οι Ομοσπονδίες των λαϊκών αγορών, ενωμένες από όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, προχωράμε από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον. Είναι μια απόφαση δύσκολη, αλλά αναγκαία. Είναι μονόδρομος.

Η πίεση που δεχόμαστε ξεπερνά κάθε όριο. Η ακρίβεια, η υπερφορολόγηση, τα διαρκώς αυξανόμενα τέλη και οι άδικες επιβαρύνσεις μας εξαντλούν. Εμείς πουλάμε το προϊόν μας σε χαμηλές τιμές, όμως αυτό φτάνει ακριβό στον καταναλωτή λόγω πολιτικών επιλογών που φορτώνουν κόστος σε κάθε στάδιο. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε όλοι. Άδεια πορτοφόλια, πιεσμένοι πωλητές, αγανακτισμένοι καταναλωτές.

Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών, γιατί χωρίς αυτούς δεν υπάρχουν λαϊκές αγορές. Χιλιάδες από εμάς είμαστε παραγωγοί και βιώνουμε την ίδια ασφυξία, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Η απεργία γίνεται για συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένα αιτήματα:

Να σταματήσει η ακρίβεια που γεννιέται από φόρους και επιβαρύνσεις άσχετες με την πραγματική αξία των προϊόντων.

Να μειωθεί άμεσα το κόστος παραγωγής και να στηριχθούν ουσιαστικά οι αγρότες.

Να καταργηθεί ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης που μας φορολογεί για εισοδήματα που δεν υπάρχουν, ενώ το κράτος γνωρίζει ακριβώς πότε και πώς δουλεύουμε.

Να αποσυρθεί η πρόσθετη φορολόγηση 10% για την απασχόληση υπαλλήλου, που τιμωρεί τη δουλειά και εφαρμόζεται άδικα μόνο στις λαϊκές αγορές.

Να παραμείνει το χειρόγραφο δελτίο αποστολής, γιατί οι λαϊκές αγορές λειτουργούν σε εξωτερικό χώρο και όχι σε γραφεία με υποδομές.

Να γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στον Ν. 4849/2021, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο (ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις).

Οι λαϊκές αγορές βρίσκονται σε οριακό σημείο. Με αυτές τις πολιτικές, το λουκέτο παύει να είναι φόβος και γίνεται απειλή. Δεν αντέχουμε άλλη κοροϊδία, άλλη αδιαφορία, άλλη πίεση.

Η απεργία μας είναι αγώνας επιβίωσης και αξιοπρέπειας. Είναι το μήνυμά μας προς κάθε κατεύθυνση. Ή τώρα ή ποτέ.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, προχωράμε.

Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές».

Μαζί με τους αγρότες στα Μάλγαρα

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο «Ομόνοια» της Βορείου Ελλάδος, οι έμποροι θα συγκεντρωθούν σήμερα στις 8 το πρωί στην λαϊκή αγορά της Άνω Τούμπας από όπου θα ξεκινήσουν με τα οχήματά τους πορεία με κατεύθυνση τα Μάλγαρα, για να «συμπαρασταθούν στον αγώνα των αγροτών».

Επίσης, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στις 5:30 το πρωί έξω από το κτήριο της Περιφέρειας στην οδό 26ης Οκτωβρίου (Φορέα Λειτουργίας ΛΑ) συγκέντρωση των εμπόρων οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν νέα μηχανοκίνητη πορεία με κατεύθυνση τη Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης την οποία και θα αποκλείσουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!!!

Ήρθε η ώρα να δείξουμε ότι δεν πάει άλλο, οι λαϊκές αγορές έχουν δύναμη και λόγο.

Σας καλούμε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στη λαϊκή αγορά της Άνω Τούμπας (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΟΚ) στις 8:00 το πρωί όπου θα μετακινηθούμε με τα οχήματα μας προς τα Μάλγαρα να συναντήσουμε και να συμπαρασταθούμε στους αγρότες στον αγώνα τους.

Επίσης σας καλούμε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 5:30 το πρωί έξω από το κτήριο της Περιφέρειας στην οδό 26ης Οκτωβρίου (Φορέα Λειτουργίας Λ.Α.), ώστε να μετακινηθούμε με τα οχήματα μας όλοι μαζί προς την Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης την οποία και θα αποκλείσουμε.

Φτάνει πια! Διεκδικούμε το δίκιο μας, τη δουλειά μας και την αξιοπρέπεια μας.