Σε μια γενναία αποκάλυψη ανήμερα των Θεοφανείων προχώρησε ο δήμαρχος Αη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, προκαλώντας τη συγκίνηση των δημοτών του.

Μάχη με τον καρκίνο

Ο 35χρονος δήμαρχος του Άη Στράτη μίλησε χωρίς περιστροφές στους δημότες του αποκαλύπτοντάς τους ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Ο Κωνσταντίνος Σινάνης έχει διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή καρκίνου και πρέπει να ξεκινήσει, άμεσα, χημειοθεραπείες.

Ο δήμαρχος προχώρησε στην αποκάλυψη του προβλήματος της υγείας του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας των Θεοφανείων και τον αγιασμό των υδάτων.

Ο Κωσταντίνος Σινάνης ενημέρωσε τους δημότες του ότι θα απουσιάσει για δύο μήνες από τα καθήκοντά του.

Οπως διευκρίνισε μιλώντας στους συμπολίτες του η λειτουργία του Δήμου στον Αη Στράτη δε θα επηρεαστεί από την απουσία του και πως οι συνεργάτες του θα κάνουν ότι χρειαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου θα βρίσκονται στη θέση τους, δίπλα στους πολίτες για ό,τι χρειαστούν», επισήμανε.

Προσέθεσε δε, πως για το γεγονός είναι ενημερωμένος και ο Υπουργός Εσωτερικών.

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο»

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της υγείας του εξήγησε ότι για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να περιορίσει τις κοινωνικές του επαφές. Δεσμεύτηκε ωστόσο ότι το κινητό του τηλέφωνο θα είναι συνεχώς ανοιχτό και ότι θα ασκεί εξ αποστάσεως τα καθήκοντά του.

«Πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!», είπε στους κατοίκους του ακριτικού νησιού.

«Συνεχίζουμε να παράγουμε έργο»

Ο δήμαρχος Άη Στράτη μίλησε επίσης στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100.

«Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!», είπε.

Τη στήριξή της στον ίδιο, αλλά και στους κατοίκους του Άη Στράτη, εξέφρασε η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα.

Με ανάρτησή της διαβεβαίωσε πως θα σταθεί δίπλα στους δημότες και τους εργαζόμενους του δήμου.