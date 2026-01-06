Στα μέτρα, με τα οποία επιχειρούν να σταματήσουν τα μπλόκα των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων, κατέληξαν οι αρμόδιοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα τέσσερα μέτρα θα ανακοινωθούν αύριο, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, σε συνέντευξη Τύπου και έρχονται μετά το τελεσίγραφο του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε πως: «αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα. Δεν υπάρχει άλλη υπομονή».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», ο υπουργός, Κώστας Τσιάρας, πρόκειται να ανακοινώσει:

σταθεροποιήση της τιμής του ρεύματος στα 0,08€/kWh,

αγροτικό πετρέλαιο κατευθείαν από την αντλία, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ,

οικονομική ενίσχυση της τάξεως των 160 εκατ. ευρώ,

αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για όσους πλήττονται από την κλιματική αλλαγή και άλλα φαινόμενα.

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σημείωσαν στο «Βήμα» πως τα παραπάνω μέτρα αφορούν όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Διευκρίνισαν δε, ότι για τα επιμέρους αιτήματα του κάθε τομέα ξεχωριστά, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. Μάλιστα, τόνισαν για ακόμα μία φορά, ότι «είναι πολύ σημαντικό να έρθουν για διάλογο, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τους τα προβλήματα».

Ποια είναι η στάση που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για τα μπλόκα;

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωπο του υπουργείου, αυτά είναι τα τέσσερα που θα λάβει το αρμόδιο υπουργείο για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς. Σε περίπτωση που τα μπλόκα παραμείνουν στους δρόμους μετά από τις αυριανές ανακοινώσεις, υπογραμμίζουν ότι θα παρθεί μία γενική απόφαση από την κυβέρνηση και αναμένεται να σκληρύνει τη στάση της.

«Το μπαλάκι μετά από την αυριανή συνέντευξη Τύπου είναι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να δώσει η κυβέρνηση. Ό,τι είναι να δώσει, το έχει δώσει και αφορά ολόκληρο τον κλάδο», σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

Από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα κινηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στα μπλόκα και ποια τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, εφόσον συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.