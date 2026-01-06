Ολοκληρώθηκε η θεία λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς.

Ακολούθησε ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού στην προβλήτα απέναντι από τον Ναό Αγίου Σπυρίδωνος.

Στην τελετή στον Πειραιά έδωσαν το παρών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης κ.ά.

Δείτε φωτογραφίες:





















Στην Αττική, η επίσημη κατάδυση του Σταυρού ορίστηκε να γίνεται από τις αρχές του 1900 στον Πειραιά, ενώ παρόμοιες τελετές λαμβάνουν χώρα σε όλους τους νομούς της χώρας.