Οι δύο ληστές προτάσσουν τα όπλα και εισβάλουν στο κοσμηματοπωλείο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Χαλκιδική, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αδειάζουν τις προθήκες με πανάκριβα κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ και εξαφανίζονται.

Πρόκειται για την ένοπλη ληστεία από τους διαβόητους «Ροζ Πάνθηρες» που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά τώρα, έρχεται στο φως το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση τους.

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν δύο Σέρβοι ηλικίας 48 και 46 ετών. Σε βάρος τους εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τελικά οι δράστες συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία αντίστοιχα.

<br />

Η ληστεία στη Χαλκιδική

Η ένοπλη ληστεία στο κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου. Οι δύο δράστες, αφού αφαίρεσαν τη λεία τους, εξαφανίστηκαν από το σημείο με την βοήθεια υποστηρικτικής ομάδας που τους περίμενε σε όχημα.

Όπως προέκυψε, από την έρευνα τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έμειναν στην χώρα μας από τις 20 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο της Σάνης που βρίσκεται στη Χαλκιδική.

Τα μέλη της συμμορίας εισήλθαν στη χώρα μας σε διαφορετικούς χρόνους, χρησιμοποίησαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και νοίκιασαν αυτοκίνητα στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες προκειμένου να μην εντοπιστούν.