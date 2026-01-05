Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Ταϊρίκ Τζόουνς το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), έστω και με μικρή καθυστέρηση στην άφιξη της πτήσης του από το Βελιγράδι. Ο σέντερ που θ’ αλλάξει τις ισορροπίες στην «ερυθρόλευκη» φροντ λάιν και θα δώσει πολύτιμες ανάσες στον κορυφαίο σέντερ μέχρι στιγμή στη σεζόν στη Euroleague, Νίκολα Μιλουτίνοφ, πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν 500.000 ευρώ για να κάνουν δικό τους τον 28χρονο από την Παρτιζάν, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και έβαλε και ένα μεγάλο ποσό ο ίδιος για να γίνει η μεταγραφή.

Ο Τζόουνς με την ομάδα του Βελιγραδίου σε 17 συμμετοχές στη φετινή EuroLeague έχει 10.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23’36” συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεκαθάρισε ως προς το… θρίλερ της μεταγραφής του, καθώς Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντουμπάι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον αποκτήσουν: «Είμαι εδώ τώρα… αυτό έχει σημασία». Για να προσθέσει πως είναι «ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον coach Μπαρτζώκα».

Αναλυτικά, ο 29χρονος Αμερικανός σέντερ, Ταϊρίκ Τζόουνς επισήμανε στις δηλώσεις του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

Για την υποδοχή που του επιφύλασσαν οι φίλαθλου του Ολυμπιακού ο Ταϊρίκ Τζόουνς δήλωσε: «Είναι εκπληκτικό. Το καλύτερο καλοσώρισμα. Ανυπομονώ να βρεθώ στο παρκέ».

Για το γεγονός πως κι άλλες ομάδες ήθελαν να τον αποκτήσουν, ο Τζόουνς απάντησε: «Είμαι εδώ τώρα. Αυτό έχει σημασία. Οι διοικήσεις και των δύο ομάδων το έκαναν πραγματικότητα. Είμαι χαρούμενος που τώρα βρίσκομαι εδώ».

Στην ερώτηση αν αισθάνεται πως ερχόμενος στον Ολυμπιακό πρέπει ν’ αποδείξει κάτι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς απάντησε: «Πάντα παίζω για ν’ αποδείξω κάτι. Από τότε που ήμουν παιδί».

Για να προσθέσει: Ο Ολυμπιακός έχει φιλοσοφία νικητή. Κι εγώ ήθελα να έρθω να προσθέσω τα στοιχεία μου σε αυτή την ομάδα και να κερδίσουμε όσους περισσότερους αγώνες μπορούμε».

Όταν του υπενθύμισαν το επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα την περυσινή σεζόν απάντησε: «Δεν υπάρχουν διαφωνίες. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με τον coach Μπαρτζώκα. Μίλησα με τον προπονητή του Ολυμπιακού».

Σε ερώτηση για το αν μίλησε και με τον συμπαίκτη του στην Παρτιζάν και νυν παίκτη του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικίνα, ο Τζόουνς είπε: «Μιλάω όλη την ώρα με τον Φρανκ (σ.σ. Νιλικίνα). Όπως είπα, ήρθα για να κάνω αυτό που ξέρω, να βοηθήσω όσο μπορώ».

Τέλος, για τη φροντ λάιν του Ολυμπιακού, με τη δική του προσθήκη, στους ήδη υπάρχοντες Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ, ο Νιλικίνα απάντησε: «Έχουμε τρομερή φροντ λάιν, ήρθα για να βοηθήσω. Ανυπομονώ για να δω τους οπαδούς του Ολυμπιακού, είμαι έτοιμος. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εκείνους. Έχω τον σκύλο μου μαζί, τον ονόμασα Τανκ. Eίναι κι αυτός σαν εμένα, έχει μεγάλη καρδιά».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την άφιξη του Ταϊρίκ Τζόουνς και φωτογραφίες





