Τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα των σχολείων όλης της χώρας, εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης για συντήρηση και ανακαίνιση, έχουν φθάσει στο μη περαιτέρω. Η κατάσταση αναμένεται να οξυνθεί στα μέσα του έτους με την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/1) στο Δημαρχείο της Αθήνας μεταξύ του δημάρχου, Χάρη Δούκα, καθηγητών (ΟΛΜΕ), δασκάλων (ΔΟΕ) και γονέων (ΑΓΣΜΕ).

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη διαπίστωσαν την υποχρηματοδότηση της Παιδείας εκ μέρους της Πολιτείας και εξέφρασαν την ανάγκη για ουσιαστική αύξηση των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τις πραγματικές και αυξημένες ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Παράλληλα, ζήτησαν να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές και να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους που το επιθυμούν να προχωρήσουν στην επανίδρυσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, πέντε δήμαρχοι της χώρας απέστειλαν επιστολή προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, και Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, θέτοντας το ζήτημα.