Στην τελική της ευθεία μπαίνει η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026. Μια διοργάνωση που θα γίνει στον απόηχο των αποχωρήσεων χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Η ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει έκτακτη εκπομπή στις 4 Ιανουαρίου. Εκεί θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από τα 28 τραγούδια που είναι υποψήφια για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας. Υπενθυμίζουμε ότι στη συνέχεια θα υπάρξουν δύο ημιτελικοί πριν φτάσουμε στον τελικό επιλογής του τραγουδιού.

Η ανακοίνωση των τραγουδιών θα γίνει από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ». Υπενθυμίζουμε ότι η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη.