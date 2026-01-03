Κάμερα πολυκατοικίας δείχνει την τρελή πορεία του οδηγού, που έκατσε πίσω από το τιμόνι μεθυσμένος, με το αλκοόλ που ανιχνεύτηκε στο αίμα του να είναι επτά φορές πάνω από το κανονικό.

Ο οδηγός που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ προσέκρουσε συνολικά σε επτά σταθμευμένα οχήματα κατά την διάρκεια της πορείας του προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο οδηγός, σύμφωνα τις αρχές, κινούνταν επί της οδού Άργους με κατεύθυνση προς τη Βαρυμπόμπη, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο και σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αντί να παραμείνει στο σημείο, ο 50χρονος οδηγός εγκατέλειψε το τροχαίο και συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Λίγα μέτρα μετά, στην ίδια οδό, το όχημά του προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο οδηγός εγκατέλειψε και πάλι το σημείο και κινήθηκε προς την οδό Ναυπλίου, όπου σημειώθηκαν δύο ακόμη συγκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να ακινητοποιηθεί.

Τι έδειξε το αλκοτέστ

Από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοολομέτρηση, η οποία έδειξε ότι οδηγούσε ενώ ήταν μεθυσμένος. Συγκεκριμένα, η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 1,86 mg/l και η δεύτερη 1,35 mg/l, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι έως 0,25 mg/l.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.