Ποδαρικό στη νέα χρονιά με ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague (21.15) και το μάτια όλης της Ευρώπης είναι στραμμένα στο ΟΑΚΑ.

Περίπου μία ώρα πριν το τζάμπολ ο Εργκίν Αταμάν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσαν τις επιλογές τους. Ο Αταμάν έχει στη διάθεσή του τελικά τον Γκραντ ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του.

Στην αντίπερα όχθη ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τις γνωστές απουσίες. Στις ειδήσεις των επιλογών του κόουτς Μπαρτζώκα είναι η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην αποστολή.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ