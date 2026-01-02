Με ντέρμπι αρχίζει το 2026. Το βράδυ της Παρασκευής (02/01, 21.15, Novasports Prime) ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague. Με αυτή την αναμέτρηση πέφτει η αυλαία του πρώτου γύρου της διοργάνωσης με τους δύο αιώνιους να επιθυμούν να παραμείνουν σε τροχιά τετράδας.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Οκτώ παίκτες της ομάδας και μέλη του τεχνικού επιτελείου νόσησαν από γρίπη και Covid με αποτέλεσμα να χάσουν προπονήσεις και να αναβληθεί το ματς με το Μαρούσι το οποίο έγινε τρεις ημέρες αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό του.

Ο κόουτς Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τους περισσότερους αθλητές, αφού είδε και τον Κώστα Σλούκα να ξεπερνά τον τραυματισμό του. Ερωτηματικό μέχρι την τελευταία στιγμή θα αποτελεί ο Γκραντ, ο οποίος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση.

Στην αντίπερα όχθη ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του τον Γουόρντ, ο οποίος προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμούς αλλά δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Αντίθετα, ο Μόντε Μόρις αναμένεται να πάρει την πρώτη του γεύση από ντέρμπι αιωνίων.