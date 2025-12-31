Πρόθυμοι να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις αντί της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η Gen Z πιστεύει ότι μια καλή σταδιοδρομία δεν σημαίνει παραδοσιακό πτυχίο πανεπιστημίου.

Η Γενιά Ζ εξετάζει με μεγαλύτερη σοβαρότητα την επιδίωξη ενός τετραετούς πτυχίου, καθώς απαιτούνται πολλά χρήματα. Την ίδια ώρα η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει θέσεις εργασίας γραφείου, δυσκολεύοντας περισσότερο την κατάσταση.

Ευτυχώς, έχουν υπάρχει διέξοδος. Υπάρχουν πολλές σταδιοδρομίες – όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια – που δεν απαιτούν πτυχίο και εξακολουθούν να πληρώνουν εξαψήφιους μισθούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνα, οι περισσότερες εταιρείες έχουν στραφεί στην πρόσληψη προσωπικού βάσει δεξιοτήτων – και τη βρίσκουν πιο αποτελεσματική.

Δεν είναι μόνο το πτυχίο η λύση… για την Gen Z

Η κορυφαία, υψηλόμισθη θέση εργασίας που δεν απαιτεί τετραετές πτυχίο και παρουσιάζει ισχυρή αύξηση θέσεων εργασίας μπορεί να είναι απροσδόκητη: εγκαταστάτες και επισκευαστές ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων. Η θέση απαιτεί μόνο απολυτήριο λυκείου, ολοκλήρωση μαθητείας και κρατική πιστοποίηση, σύμφωνα με νέα έκθεση του Resume Genius που αναλύει δεδομένα του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Η μελέτη κατέταξε τους διευθυντές μεταφορών, αποθήκευσης και διανομής στη δεύτερη θέση.

Στη λίστα μπήκαν επίσης αεροσυνοδοί, σεφ, αθλητές και ποινικοί ερευνητές.

Στους νέους έχει ειπωθεί ότι η φοίτηση στο πανεπιστήμιο είναι απαραίτητη για την επιτυχία, αλλά η Γενιά Z που θέλει να αποφύγει τα δαπανηρά πτυχία δεν χρειάζεται να θυσιάσει την καριέρα της. Η έκθεση δείχνει ότι έχουν μια πληθώρα επιλογών, από εξαψήφιες δουλειές σε εργάτες μέχρι άνετους ρόλους γραφείου.

Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Eva Chan, ειδικός σταδιοδρομίας στο Resume Genius, δήλωσε στο CNBC: «Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να βρει κανείς μια υψηλά αμειβόμενη δουλειά», προσθέτοντας ότι όλοι οι ρόλοι με κατάταξη «απαιτούν κάποιο βαθμό εκπαίδευσης, κάποιοι έχουν σχολική φοίτηση, αλλά όλοι είναι πολύ εφικτοί χωρίς πτυχίο».

Ακολουθούν οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας που αποφέρουν πάνω από τον μέσο όρο των ΗΠΑ, έχουν θετική προβλεπόμενη αύξηση θέσεων εργασίας και δεν απαιτούν τετραετές πτυχίο για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το Resume Genius:

Εγκαταστάτης και επισκευαστής ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων

Διευθυντής Μεταφορών, Αποθήκευσης και Διανομής

Εγκαταστάτης και επισκευαστής ηλεκτρικών καλωδίων

Μηχανικός και τεχνικός αεροσκαφών και αεροηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ντετέκτιβ και ποινικός ερευνητής

Μηχανικός ατμομηχανών

Εκπρόσωπος πωλήσεων χονδρικής και παραγωγής

Αεροσυνοδός

Διευθυντής ακινήτων, ακινήτων και κοινοτικών ενώσεων

Εργαζόμενος στις υδάτινες μεταφορές

Διευθυντής υπηρεσιών εστίασης

Τεχνικός σέρβις βαρέων οχημάτων και κινητού εξοπλισμού

Αθλητής και αθλητής που αγωνίζεται

Σεφ και επικεφαλής μάγειρας

Πράκτορας πωλήσεων ασφαλειών

Περί βιογραφικών και δεξιοτήτων

Πολλές εταιρείες εγκαταλείπουν την παραδοσιακή απαίτηση υποβολής αίτησης για εργασία.

Στην πραγματικότητα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των εταιρειών χρησιμοποιούν πλέον αξιολογήσεις βάσει δεξιοτήτων καθ’ όλη τη διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με την έκθεση The State of Skills-Based Hiring 2023 της TestGorilla , η οποία διεξήγαγε έρευνα σε 3.000 εργαζομένους και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 56% του προηγούμενου έτους.

Παρόλο που πολλοί από αυτούς τους εργοδότες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν και βιογραφικά σημειώματα, ίσως σύντομα να αποτελούν πλέον παρελθόν, επειδή οι περισσότεροι προϊστάμενοι ήδη ευνοούν τη νέα πρακτική προσλήψεων και αναφέρουν μεγάλα αποτελέσματα.

Οι εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίοι χρησιμοποιούν την πρόσληψη βάσει δεξιοτήτων —η οποία περιλαμβάνει αξιολογήσεις δεξιοτήτων ανά ρόλο, αντί να σαρώνουν απλώς την καταγεγραμμένη επαγγελματική εμπειρία κάποιου— ανέφεραν τεράστια κέρδη.

Σύμφωνα με την έρευνα της TestGorilla, μείωσε τον αριθμό των άστοχων προσλήψεων κατά 88%, τον συνολικό χρόνο που αφιερώθηκε στην αναζήτηση του τέλειου υποψηφίου κατά 82% και το κόστος που σχετίζεται με την πρόσληψη κατά 74%.

Συνολικά, το 92% των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι η πρόσληψη βάσει δεξιοτήτων είναι πιο αποτελεσματική στον εντοπισμό ταλαντούχων υποψηφίων από ένα παραδοσιακό βιογραφικό σημείωμα. Εν τω μεταξύ, πάνω από το 80% δήλωσε ότι είναι πιο προγνωστική για την επιτυχία στην εργασία και οδηγεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής των νέων προσλήψεων στους ρόλους τους.

Τι λέει η Gen Z για τα τεστ δεξιοτήτων

Διαισθητικά, οι άνθρωποι μπορεί να υποθέτουν ότι η συμμετοχή σε πολλαπλά τεστ δεξιοτήτων θα τους φαινόταν πιο ενοχλητική από το να καταθέτουν απλώς το βιογραφικό τους σε εκατοντάδες θέσεις εργασίας — αλλά τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα του TestGorilla πιστεύουν ότι η πρόσληψη βάσει δεξιοτήτων εξισορροπεί τους όρους ανταγωνισμού και βελτιώνει τις πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν την εργασία των ονείρων τους.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους υποψηφίους που συχνά παραβλέπονται. Στην πραγματικότητα, περίπου τα τρία τέταρτα των μαύρων, Ασιατών και Αράβων υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα του TestGorilla έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω αξιολογήσεων που βασίζονται σε δεξιότητες.

Πηγή: OT.GR