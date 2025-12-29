Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, ενώ το δεύτερο κύμα των εκδρομέων αναχωρεί για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, με την κίνηση να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στις εθνικές οδούς.

Οι αγρότες προχώρησαν νωρίτερα σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση.

Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, έχει διάρκεια 2 ωρών και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξετάζονται και για αύριο.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας, τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της απουσίας διαθέσιμων παρακαμπτήριων οδών, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά διακοπεί.

Ήδη σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων κατά μήκος του εθνικού δικτύου του Ε65, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης ή εναλλακτική πρόσβαση προς τον ΠΑΘΕ.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Ρίο-Αντίρριο- Άμφισσα, καθώς οχήματα που κινούνται προς την Εθνική Οδό Λαμίας-Αθηνών αδυνατούν να συνεχίσουν την πορεία τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επίσης ουρές και καθυστερήσεις.

Οι αγρότες του μπλόκου του Μπράλου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο κλιμάκωσης των πιέσεων.

Νίκαια

Από τις 16:00-19:00 οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν προγραμματίσει να κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς και τον παράδρομο της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου. Στη συνέχεια θα μπουν στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ τους, όπου θα μοιράσουν φυλλάδια με τα αιτήματά τους.

Αύριο 30/12 θα ανοίξουν τους δρόμους, όπως και την αερογέφυρα στη Νίκαια που έκλεισε το Σάββατο, ώστε να βοηθηθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Μάλγαρα

Οι αγρότες αποφάσισαν να αφήνουν ανοιχτά τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα ως την Παρασκευή 02/01 προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Έκλεισαν επ’ αόριστον την Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στο κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν οι αγρότες Αιτωλοακαρνανίας.

Τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξάγονταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Η λωρίδα αυτή έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.

Αύριο 30/12 οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας θα κάνουν κινητοποίηση στο κέντρο του Αγρινίου, με σκοπό να αποκλείσουν το κτίριο της εφορίας και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τρίκαλα – Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σήμερα το απόγευμα οι αγρότες της Καρδίτσας θα κάνουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου για να κάνουν απολογισμό των κινητοποιήσεων και να συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων.

Χαλκίδα

Στη Χαλκίδα από τις 18:00-20:00 θα υπάρχουν αποκλεισμοί του οδικού δικτύου.

Σφοδρή αντιπαράθεση, αλλά όχι διάσπαση

Τα τελευταία 24ωρα λάδι στη φωτιά έχει ρίξει η απόφαση των 18 μπλόκων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τις αρχικές ανακοινώσεις, πολλές από αυτές διαψεύστηκαν, ενώ οι ίδιοι οι αγρότες τονίζουν ότι παρευρέθηκαν σε συσκέψεις απλώς για ενημέρωση.

Σήμερα στον αέρα του ΕΡΤnews βρέθηκαν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης και ο γραμματέας των αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσίλιας, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών με τον πρώτο να υπογραμμίζει πως τα μπλόκα επιμένουν στην ανάγκη να δοθούν ουσιαστικές λύσεις, όχι μόνο οικονομικές, που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των παραγωγών.

«Αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου» επεσήμανε ο κ. Σέφης, ενώ υπογράμμισε, ότι η πανελλαδική συνέλευση για τα επόμενα βήματα θα πραγματοποιηθεί μετά την Πρωτοχρονιά, με πιθανότερη ημέρα το Σάββατο.

«Κάποιοι κατευθύνονται πίσω από κομματικές παρατάξεις»

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση ανάμεσα στους εκπροσώπους των μπλόκων ανέδειξε και εσωτερικές διαφωνίες για τις στρατηγικές κινήσεις.

Από τη δική του πλευρά ο κ. Τσίλιας κατήγγειλε κομματικές παρεμβάσεις σε συνδικαλιστές, τονίζοντας παράλληλα ότι τα προβλήματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, η αύξηση του κόστους πετρελαίου και η έλλειψη αφορολόγητου αποτελούν κρίσιμα θέματα που πρέπει να λυθούν πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε διάλογος, ενώ σημείωσε πως «εμείς δεν πήραμε καμία απόφαση για διάλογο. Δεν κλείσαμε κανένα ραντεβού. Το μόνο που έγινε ήταν ότι θορυβήθηκαν αυτοί που βρίσκονται στη Νίκαια».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Τσίλιας έθεσε και ζήτημα κομματικής ταυτότητας και εσωτερικών χειρισμών των μπλόκων, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «κάποιοι κατευθύνονται πίσω από κομματικές παρατάξεις». Παρά την ένταση και τη δύσκολη επικοινωνία των δύο εκπροσώπων αμφότεροι υπογράμμισαν σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι «δεν θα υπάρξει διάσπαση».