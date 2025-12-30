H γαλλική φίρμα προετοιμάζει την έλευση του νέου της μοντέλου, του επιβλητικού αμιγώς ηλεκτροκίνητου Α390 το οποίο αποτελεί την πρώτη απόπειρα της Alpine στον κόσμο των SUV –έστω και αν τυπικά χαρακτηρίζεται ως coupe SUV– αλλά και με δεδομένο το μήκος του (4,615 μ.), το μεγαλύτερο σε μήκος αυτοκίνητο το οποίο έχει κατασκευάσει η γαλλική φίρμα, από καταβολής της το 1955.

Πέρα ωστόσο από την νέα προσθήκη στην γκάμα της, η Alpine δείχνει να εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής ενός supercar ή hypercar το οποίο θα τεθεί επικεφαλής της γκάμας της δημιουργώντας την απαραίτητη αίσθηση που έχει ανάγκη κάθε φίρμα με το συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Με δεδομένη την ήδη διπλή εμφάνιση του Alpenlglow Hypercar, αρχικά ως concept car το 2022 και στη συνέχεια ως πλήρως λειτουργικό υδρογονοκίνητο πρωτότυπο το 2024, αν τελικά το project πάρει το πράσινο φως, είναι προφανές ότι η Alpine θα το αξιοποιήσει ως βάση.

«Ο στόχος ενός supercar είναι να αυξήσουμε την “ορατότητα” της φίρμας, να διερευνήσουμε νέες τεχνολογίες που στη συνέχεια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα υπόλοιπα μοντέλα. Αν με ρωτήσετε αν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα supercar με την ομάδα μας, θα έλεγα ναι. Αν με ρωτούσατε αν θα βγάζαμε λεφτά από αυτό, η απάντηση είναι πιθανότατα όχι» δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Alpine, Philippe Krief, στο περιθώριο εκδήλωσης για το A390

«Από τεχνικής πλευράς μπορούμε να υλοποιήσουμε την κατασκευή ενός supercar σχετικά γρήγορα. Ωστόσο ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι ως εταιρεία. Θα αξιοποιήσουμε το Alpenglow ως ένα υπόδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε, ως ένα εργαστήριο καινοτομίας, ωστόσο πριν μπορέσουμε να περάσουμε στην παραγωγή ενός αντίστοιχου μοντέλου θα πρέπει πρώτα να μεγαλώσουμε ως εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε το είδος της εμπειρίας που απαιτούν και έχουν συνηθίσει οι αγοραστές των supercars», συμπλήρωσε ο πρώην μηχανικός της Ferrari ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε μοντέλα όπως η Ferrari 458 Speciale και η 296 GTB.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά μιας πιθανής έκδοσης παραγωγής του Alpenglow, νωρίτερα μέσα στην χρονιά ο Philippe Krief είχε εκφράσει την προτίμηση του για ένα υβριδικό σύνολο με επίκεντρο έναν V6. «Δεν θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Θα είναι υβριδικό καθώς χρειαζόμαστε περισσότερη ισχύ. Όχι όμως plug-in υβριδικό» είχε σημειώσει ο ίδιος συμπληρώνοντας ότι το όνειρό του είναι να κατασκευάσει μια «σύγχρονη εκδοχή της Ferrari Dino με τα χαρακτηριστικά της Alpine. Ένα ελαφρύ αλλά όχι πανίσχυρο αυτοκίνητο. Γιατί;. Διότι αυτό ακριβώς είναι το DNA της Alpine».

Μέχρι να δοθεί η έγκριση για την κατασκευή ενός supercar, η Alpine συνεχίζει την εξέλιξη της νέας και αμιγώς ηλεκτροκίνητης A110 και της A310 Cοupe και Cabrio οι οποίες δεδομένα πάντως θα αντλήσουν επιρροές από την αισθητική του Alpenglow. Αφετηρία θα αποτελέσει η αρχιτεκτονική Alpine Performance Platform η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ηλεκτροκίνηση αλλά μπορεί να προσαρμοστεί για να υποστηρίξει και υβριδικές υλοποιήσεις.

Επίσης με βάση τη συνήθη τακτική της Alpine, η γκάμα της δεν θα περιορίζεται στις αναβαθμισμένες εκδοχές των ηλεκτρικών Renault και στα παραπάνω «δικά της» μοντέλα καθώς σχεδιάζεται ήδη μια σειρά ειδικών εκδόσεων η οποία θα εμπλουτίσει αλλά και θα διαφοροποιήσει επιπλέον το φάσμα προϊόντων της.