Σήμερα το κρίσιμο τετ α τετ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος προτίθεται για να υποστηρίξει το σχέδιο που παρουσίασε για την ειρήνευση της χώρας του και να προσπαθήσει να αποσπάσει τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ σε αυτήν την εκδοχή του σχεδίου με στόχο το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία που σε λίγο καιρό θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει στις ΗΠΑ προσκομίζοντας τις τελευταίες προτάσεις του σχετικά με το κρίσιμο θέμα του εδαφικού.

«Ο Ζελένκσι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον ιστότοπο Politico, σε ένα ακόμη παραλήρημα εξουσίας αλλά ταυτόχρονα θέτοντας το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

«Θα πάει καλά με τον Πούτιν»

Από την άλλη, τηρώντας πιστά την πολιτική του «μια στο καρφί και μια στο πέταλο» είπε: «Πιστεύω ότι θα πάει καλά μαζί του. Πιστεύω ότι θα πάει καλά με τον Πούτιν», με τον οποίο προβλέπει να συναντηθεί «σύντομα».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του εξέφρασε την ελπίδα χθες, Σάββατο, στη διάρκεια του ταξιδιού του στον Καναδά, ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική», και συνομίλησε προηγουμένως με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Στον Καναδά, ο Ζελένσκι εξασφάλισε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκ. καναδικών δολαρίων (1,5 δισεκ. ευρώ) από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Οι Ευρωπαίοι εταίροι τον διαβεβαίωσαν για την «πλήρη υποστήριξή» τους, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Στις 13:00 το τετ α τετ Τραμπ – Ζελένσκι

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στη Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Στο Παλμ Μπιτς, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ περνάει τις γιορτές των Χριστουγέννων, αναμένεται να υποδεχθεί εκεί τη Δευτέρα και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνάντηση των δύο Προέδρων στη Φλόριντα ακολουθεί την παρουσίαση από τον Ουκρανό πρόεδρο μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου, που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και τροποποιήθηκε έπειτα από συνομιλίες με την Ουκρανία.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Έπειτα από μια πρώτη εκδοχή που δεχόταν πολλές από τις ρωσικές διεκδικήσεις, το Κρεμλίνο κρίνει πως με αυτή την πρόσφατη εκδοχή το Κίεβο επιδιώκει να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Την παραμονή της συνάντησης στη Φλόριντα, η Μόσχα έστειλε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους να βομβαρδίσουν το Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και αφήνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μια επίθεση που δείχνει «την απάντηση της Ρωσίας στις προσπάθειές μας για ειρήνη», εκτίμησε το Σάββατο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εκνευρισμένος ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει πλέον τον εκνευρισμό του για την επιμήκυνση των διαπραγματεύσεων. «Είναι πολύ απογοητευμένος από τα δύο στρατόπεδα», είχε δηλώσει στις 11 Δεκεμβρίου η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πιέσει την Ουκρανία να «κουνηθεί».

Το σχέδιο 20 σημείων Ζελένσκι

Το έγγραφο των 20 σημείων προτείνει το πάγωμα των θέσεων στο μέτωπο χωρίς να απαντάει στη ρωσική αξίωση για απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από περίπου το 20% της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν.

Το νέο κείμενο δεν περιλαμβάνει πλέον καμία νομική υποχρέωση για την Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ένα άλλο κεφαλαιώδους σημασίας αίτημα του Κρεμλίνου.

Εκτός από την τύχη του Ντονμπάς, την περιοχή αυτή της ανατολικής Ουκρανίας την οποία διεκδικεί η Μόσχα, και εκείνην του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που τελεί υπό την κατοχή Ρώσων στρατιωτών, στον νότο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν οι Δυτικοί στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτές οι «εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έρθουν ταυτόχρονα με το τέλος του πολέμου», επέμεινε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι, όπως πιστεύει, η Ουκρανία έχει κάθε συμφέρον να παγώσει το ταχύτερο δυνατό τη γραμμή του μετώπου απέναντι στη ρωσική προώθηση επί του εδάφους στην οποία θεωρεί αναπόφευκτη. «Η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα. Και το είχε πάντα», είπε στις 8 Δεκεμβρίου.

Όμως η ειρήνη θα πρέπει να διατηρεί την «κυριαρχία» και «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας, υπογράμμισε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Β. Ζελένσκι.

Ρωσία: Η ΕΕ το κύριο εμπόδιο στην Ειρήνη

Σε συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων Tass που μεταδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργκέι Λαβρόφ, εκτίμησε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη».