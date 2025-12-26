Νεκρός 7χρονος στη Ροδόπη του ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από μονοκατοικία στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς, που εκδηλώθηκε στον χώρο, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται επίσης το 5χρονο αδελφάκι του και ο πατέρας του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το περιστατικό σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί ενώ στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.