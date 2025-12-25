Άστατος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται, ενώ βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά

Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία από 7 – 16 βαθμούς και τους ανέμους στα 3 – 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 6 – 12 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 6 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Κυριακή, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, από αύριο Παρασκευή, αλλάζει η θερμοκρασία καθώς πέφτει απο 3 έως 5 μονάδες, με βόρειους ανέμους και έντονο κρύο να παραμένουν μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονίας, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια «ψυχρή εισβολή» που θα κάνει την εμφάνιση της τις τελευταίες ημέρες του έτους.