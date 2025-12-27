Όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες πρόκειται να ολοκληρωθεί η ανάσυρση των σορών των τεσσάρων ορειβατών – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – που εντοπίστηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια. Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς συνεχίζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς πρόκειται για δύσβατο σημείο.

«Μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μεγάλη χιονοστιβάδα όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές» λένε έμπειροι ορειβάτες

Οι τρεις φίλοι, ηλικίας 30 έως 35 ετών, αναχώρησαν νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας και ακολούθησαν τη σήμανση Ε4 προς τον Προφήτη Ηλία, ώστε να πραγματοποιήσουν τη διαδρομή προς τα Βαρδούσια. Άφησαν το αυτοκίνητο στα 1.500 μ. και συνέχισαν στον χωματόδρομο προς το καταφύγιο. Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής, ενώ οι έρευνες στα δύο καταφύγια απέβησαν άκαρπες. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, το οποίο ενίσχυε εξαρχής το σενάριο της χιονοστιβάδας. Οι διασώστες τούς βρήκαν χθες το απόγευμα σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτω από το χιόνι. Εντοπίστηκαν λίγο πριν από την κορυφή του βουνού – σε υψόμετρο 2.200 με 2.300 μ. -, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Η επιχείρηση εντοπισμού

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια όρη. Για τον εντοπισμό των ορειβατών στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, ενώ αργότερα συνέδραμε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία. Επίσης, ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα πραγματοποίησε εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία της περιοχής.

Το σημείο στο οποίο βρέθηκαν τελικά οι τέσσερις φίλοι έχει απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές και, όπως αναφέρουν έμπειροι ορειβάτες και διασώστες, ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές. Όσοι γνωρίζουν την περιοχή λένε ότι οι συνθήκες πάνω στο βουνό είναι δύσκολες και ότι «στο χωριό μπορεί να έχει ήλιο και εκεί πάνω να έχει χιονοθύελλα».

Με την παρέα των ορειβατών επρόκειτο να ανέβει στα Βαρδούσια και ακόμα ένας από τον Πύργο Ηλείας, ο οποίος ακύρωσε τελευταία στιγμή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.

«Τους ξεγέλασε ο καιρός»

Αν και επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες, όπως αναφέρει το στο lamiareport.gr, ο καιρός φαίνεται να τους ξεγέλασε καθώς άλλαξε απότομα εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών. Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες πραγματοποιούσε τακτικά τη συγκεκριμένη ανάβαση, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, μίλησε (in) για το τραγικό περιστατικό σημειώνοντας πως ο συγκεκριμένος ορειβάτης ήταν γνώστης του βουνού, ερχόταν στο χωριό τα τελευταία τρία χρόνια και είχε νοικιάσει σπίτι. «Δεν ήταν άπειρος, είχε κάνει πολλές φορές τη διαδρομή», λέει.

«Τους ξεγέλασε ο καιρός. Τις τελευταίες ημέρες είχε παγωνιά. Χθες είχε καλοκαιρία και αυτό τους ξεγέλασε. Ήταν ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα», δήλωσε.

Ο Δημήτρης Ραβάνης, φίλος των ορειβατών, δήλωσε ότι «το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό» ενώ ένας άλλος ορειβάτης είπε ότι πήγε μέχρι τα καταφύγια και το χιόνι ήταν πολύ, «μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο».