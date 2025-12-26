Κορυφώνεται η αγωνία για τους τρεις φίλους και αγνοούμενους στα Βαρδούσια στην κοινότητα Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας. Σε εξέλιξη αλλά δίχως αποτέλεσμα προς το παρόν είναι η επιχείρηση διάσωσης . Πρόκειται για τρεις φίλους ηλικίας μεταξύ 30 και 35 χρονών που επιχείρησαν να κάνουν πεζοπορία σε δύσβατη ορεινή περιοχή, χθες, πρωί Χριστουγέννων.

Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής και εθελοντών. Οι τρεις άνδρες, που ήταν επισκέπτες στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου, ξεκίνησαν με το αυτοκίνητό τους το πρωί των Χριστουγέννων με προορισμό τα Βαρδούσια, προκειμένου να κάνουν πεζοπορία. Έκτοτε δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Βαρδούσια: Εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών

Το όχημά τους εντοπίστηκε από χθες από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστά αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Οι έρευνες εκτείνονται σε δύσβατα σημεία, με τους διασώστες να «χτενίζουν» χαράδρες, δασικές εκτάσεις και μονοπάτια, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπηρεσίες Αμφισσα και Λιδωρίκι. Στις έρευνες έχει ενταχθεί και η Ορειβατική Ομάδα της 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ συνδράμει επίσης ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα, πραγματοποιώντας εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία της περιοχής.

Χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, κ. Μαστροκωστόπουλος, «οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων».

Οι τρεις φίλοι είχαν ξεκινήσει την εξόρμησή τους νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων, με σκοπό να κινηθούν σε γνωστά μονοπάτια της περιοχής. Ωστόσο, καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς να επιστρέψουν ή να επικοινωνήσουν, οι συγγενείς τους ανησύχησαν και απευθύνθηκαν στις Αρχές.