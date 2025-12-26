Ολοκληρώθηκε με τον πλέον δραματικό τρόπο η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοούμενων ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, καθώς άνδρες της Πυροσβεστικής που συμμετείχαν στις έρευνες εντόπισαν τέσσερα άτομα νεκρά σε απόκρημνη και εξαιρετικά δύσβατη περιοχή, καλυμμένη από πυκνό χιόνι.

Πρόκειται για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων, καθώς και για ακόμη μία γυναίκα, φίλη του ενός εκ των τριών, η παρουσία της οποίας στην εκδρομή δεν ήταν γνωστή στις Αρχές από την έναρξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Ο πέμπτος της παρέας που δεν πήγε τελευταία στιγμή

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, με την παρέα επρόκειτο να πάει και άλλος ένας ορειβάτης, από τον Πύργο Ηλείας, αλλά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε, δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή. Πρόκειται για τον άνδρα που, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ειδοποίησε ότι οι φίλοι του δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης και οδηγοί βουνού της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Η τετράδα, είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά την πορεία τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Η ανησυχία των συγγενών και φίλων τους κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Οι έρευνες αρχικά την ημέρα των Χριστουγέννων άρχισαν από τους κατοίκους του χωριού που δεν εντόπισαν κάτι, αλλά στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.