Τρεις πεζοπόροι αγνοούνται στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου, στη Φωκίδα και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τους.

Οι τρεις φίλοι που επισκέφτηκαν το χωριό Αθανάσιος Διάκος τα Χριστούγεννα και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν το πρωί των Χριστουγέννω μια πεζοπορία στη φύση που περιβάλλει το χωριό, όμως δεν επέστρεψαν ενώ τα κινητά τους δεν είναι σε λειτουργία και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας.

Οι οικογένειές τους ανησύχησαν και ειδοποίησαν την αστυνομία. Στη συνέχει ειδοποιήθηκε και η πυροσβεστική.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ. Από το πρωί της Παρασκευής στις έρευνες συμμετέχει και η ομάδα drone από τη Λάρισα, για εναέρια επιτήρηση, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Στην περιοχή επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.