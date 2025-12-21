Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης ενός άνδρα στον Όλυμπο, ο οποίος έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας με καταγωγή από τη Μολδαβία εγκλωβίστηκε σε σημείο πλησίον του καταφυγίου Πετρόστρουγκας το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.940 μέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να επιχείρησε να προσεγγίσει την κορυφή χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τις Αρχές ενημέρωσε ο ίδιος μέσω κλήσης στο 112, ενώ ανέφερε πως είναι τραυματισμένος.

Στην περιοχή επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με χιονόπτωση και χαμηλή ορατότητα.

14 πυροσβέστες επιχειρούν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.