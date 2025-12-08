Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο 40χρονος Ελληνας περιπατητής που είχε τραυματιστεί το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια κατάβασης canyoning με φίλους του στην Κρήτη, στο φαράγγι του Αμπά. Ο άνδρας παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ από την Πυροσβεστική στις 15:24.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων και υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά.

Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ από χθες το απόγευμα και αφού υπήρξε αδυναμία προσέγγισης του super puma στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 40χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα.